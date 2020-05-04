Талдыкорган. 3 мая. Kazakhstan Today - Четверых подростков жестоко избили и пытали сотрудники предприятия в Капшагае, передает Kazakhstan Today.

Четверо детей в возрасте от 14 до 16 лет были задержаны сотрудниками производственной базы, находящейся в районе "Геология" недалеко от военного городка, при этом сотрудники базы несколько раз стреляли из ружья. Потом подростков несколько часов насильно удерживали там, жестоко избивали руками и ногами, били камчой и прикладом ружья. Также угрожали убить и скормить собаке, подтверждая свои угрозы тем, что вплотную подводили к ним разъяренного огромного алабая", - сообщает kapshagai.info .

По информации издания, детей заставляли писать объяснительные о том, что они что-то украли с территории базы.

Со слов родителей, спустя несколько часов пыток и издевательств, руководитель этой базы, который принимал участие в избиении детей, вызвал полицию. Полицейские увезли детей в ГОВД, где они и смогли встретиться со своими родителями, которые все это время обращались во все инстанции, в том числе и в полицию, чтобы их отыскать.

Пострадавшие дети в присутствии родителей продемонстрировали следы от нанесенных им побоев. На их телах, в самых разных местах, в том числе в районе жизненно важных органов, было большое количество следов от множественных сильных ударов. На руках у родителей есть рентгеновские снимки и справки с врачебными заключениями.

Задержание детей сотрудниками базы прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, заявив, что подростков обвиняют в совершении кражи.

30 апреля текущего года в отдел полиции города Капшагая обратился владелец одной из промышленных баз города Капшагая с заявлением о том, что неизвестные, тайно проникнув на территорию данной базы, пытались похитить автозапчасти и разный металлолом. Данный факт зарегистрирован по части 2 статьи 188 УК РК", - проинформировали в полиции.

В ходе досудебного расследования установлено, что подростки были задержаны работниками промышленной базы в момент совершения кражи. "Вещественные доказательства были при них. Кроме того, установлено, что подростки разбивали лобовые стекла автомашин, находящихся на территории базы", - сообщили в полиции.

В ведомстве отметили, что при опросе четверо подростков, 2004 и 2005 годов рождения, в присутствии родителей признали вину в совершении кражи.

Доводы, указанные в заявлении о возможном избиении подозреваемых при задержании работниками базы, будут установлены в ходе других следственных действий, обеспечивающих полноту досудебного расследования", - заявили в пресс-службе.

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