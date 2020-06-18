Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - Должностные лица Дворца мира и согласия осуждены за хищение средств, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Комитета по финансовому мониторингу, преступная деятельность должностных лиц ГКПП "Дворец мира и согласия" выявлена столичным департаментом экономических расследований в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий.

В период с октября по декабрь 2017 года они совершили хищение денежных средств путем проведения незаконных государственных закупок товаров по явно завышенной стоимости, тем самым они причинили ущерб государству в лице ГККП в особо крупном размере. В ходе следствия установлена аффилированная должностным лицам ГККП компания ТОО "Astana art creative group", которая была оформлена на подставное лицо для участия в государственных закупках", - уточнили в пресс-службе.

30 марта 2020 года приговором Есильского районного суда №2 Нур-Султана директор ГККП был осужден на 8 лет лишения свободы, заместитель директора - на 3 с половиной года ограничения свободы и руководитель отдела - на 7 лет лишения свободы.

15 июня апелляционной инстанцией суда Нур-Султана приговор в отношении осужденных оставлен без изменений. Приговор вступил в законную силу.

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