ДУИС Алматы опубликовал фото сбежавшего из СИЗО осужденного

Алматы. 18 февраля. Kazakhstan Today - По информации ведомства, Дамир Турдалимович Давутов, родившийся 10 февраля 1987 года, уроженец Актюбинской области, до ареста проживал в Алматы, ранее неоднократно судим за кражи и мошенничество, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 426 УК РК лицо, добровольно возвратившееся в семидневный срок с момента совершения побега в место заключения или под стражу, освобождается от уголовной ответственности за побег", - сообщили в ДУИС города.

Напомним , 15 февраля из учреждения ЛА-155/18 (следственный изолятор) совершен факт побега осужденным. По данному факту департаментом полиции Алматы начато досудебное расследование по статье 426 УК РК (Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи), проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

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