Двух породистых лошадей стоимостью более 4 млн тенге убили скотокрады в Нур-Султане

Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - Полицейские Нур-Султана задержали в Алматы скотокрадов, укравших и убивших двух породистых лошадей, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции, 15 января, в ночное время, у жительницы Нур-Султана украли двух породистых лошадей общей стоимостью 4,2 млн тенге.

Семья женщины занимается разведением лошадей, участвующих в скачках. Воры проникли в помещение, где содержались животные, путем взлома дверного замка. Отведя лошадей на безлюдное место, скотокрады отрубили им головы, а затем переправили туши на продажу в соседнюю область. После совершения кражи подозреваемые скрылись на автомашине "Тойота", зарегистрированной в другом государстве, что дополнительно осложнило работу полицейских", - уточнили в пресс-службе.

Тем не менее полицейские смогли выйти на след похитителей, их задержали в Алматы. Один из задержанных подозревается в совершении аналогичных краж скота на территории соседней области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время Специализированным межрайонным следственным судом санкционируется мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Ведется расследование", - сообщили в полиции.

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