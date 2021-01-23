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Экс-главу Аграрной кредитной корпорации приговорили к 7 годам лишения свободы

22.01.2021 5698
Нур-Султан. 22 января. Kazakhstan Today -Следователь по особо важным делам Агентства Казахстана по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров в ходе онлайн-брифинга сообщил, что за неоднократное получение взяток к 7 годам лишения свободы приговорен экс-глава Аграрной кредитной корпорации, передает Kazakhstan Today. 
 

7 декабря 2020 года приговором Суда №2 района Байконыр города Нур-Султан к 7 годам лишения свободы осужден председатель правления ТОО "Региональный инвестиционный центр "Онтустік" Сарыбаев Н.К., занимавший ранее должность председателя правления АО "Аграрная кредитная корпорация". Он признан виновным в неоднократном получении взяток за размещение средств указанных компаний в банках второго уровня", - сказал Данияр Бигайдаров.

 
В ходе онлайн брифинга он также сообщил, что в Жамбылской области глава департамента комитета труда назначил своего заместителя по его просьбе и за отдельную плату в 2 млн тенге.
 
Кроме того, Бигайдаров рассказал, что в 2020 году Антикоррупционная службой по Акмолинской области направила в суд завершенное досудебное расследование в отношении заместителя акима и руководителя отдела архитектуры и градостроительства одного из районов области. Их обвинили в получении взятки группой лиц по предварительному сговору.
 

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