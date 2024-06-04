Глава IT-компании и чиновник из Минспорта похитили выделенные на разработку ИС 105 млн тенге
На похищенные деньги подозреваемые приобрели дорогостоящее движимое и недвижимое имущество
Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Комитета по архивным делам и документации Министерства культуры и спорта, а также директор IT-компании осуждены за хищение более 105 млн тенге, выделенных на разработку информационной системы в рамках реализации госпрограммы "Цифровой Казахстан", сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.
Хищение осуществлялось путем выделения и перечисления бюджетных денег на техническое сопровождение информсистемы "Единый электронный архив документов" повторно. (...) Техспецификация ИС ранее разработана и введена в эксплуатацию самим подрядчиком с принятием обязательств по гарантийному техническому сопровождению. Однако руководство комитета, выделив на уже выполненные работы бюджетные средства, повторно перечислило их разработчику ИС по фиктивным актам выполненных работ", - рассказали в АФМ.
На похищенные деньги подозреваемые приобрели дорогостоящее движимое и недвижимое имущество, которое с целью сокрытия преступного происхождения и введения в законный оборот оформлялось на доверенных лиц.
Суд приговорил заместителя председателя комитета и руководителя IT-компании к 6,5 года лишения свободы с взысканием причиненного ущерба, лишением госнаград и пожизненным лишением права занимать государственные и руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 7 лет", - проинформировали в агентстве.
Приговор в законную силу не вступил.
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