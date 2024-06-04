Глава IT-компании и чиновник из Минспорта похитили выделенные на разработку ИС 105 млн тенге

Стоимость обнаруженных наркотиков на черном рынке может составлять около 140 млн тенге

Фото: КНБ РК

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Алматы. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом КНБ по Алматы при координации прокуратуры города пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба комитета.





16 мая в одном из частных домов южной столицы с поличным в процессе изготовления психотропных веществ задержаны двое граждан Казахстана.





В ходе обыска изъято семь килограммов мефедрона и 200 литров прекурсоров, а также оборудование для изготовления наркотических средств.





Стоимость обнаруженных наркотиков на черном рынке может составлять около 140 млн тенге.





По данным следствия, задержанные работали в интересах одного из зарубежных интернет-магазинов в качестве варщиков.





С санкции суда к ним избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование.





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