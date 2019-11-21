Глава миграционной службы райотдела полиции в Кызылординской области подозревается в получении взятки

Кызылорда. 20 ноября. Kazakhstan Today - Начальник миграционной службы райотдела полиции в Кызылординской области подозревается в получении взятки, передает Kazakhstan Today.
Антикоррупционной службой совместно с департаментом КНБ Кызылординской области по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличена начальник миграционной службы Отдела полиции Шиелийского района Кызылординской области, майор полиции. Она подозревается в получении взятки в сумме 75 тыс. тенге от индивидуального предпринимателя за незаконную регистрацию и выдачу миграционной карточки 15 гражданам Республики Узбекистан", - сообщили в Антикоррупционной службе РК.
Окончательное решение о степени вины подозреваемой будет вынесено судом.
Напомним, ранее сотрудники миграционной службы Аксу были осуждены за получение взяток за регистрацию гастарбайтеров.
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