Гражданина Узбекистана похитили в Атырау и вымогали полмиллиона тенге

Атырау. 2 сентября. Kazakhstan Today - В Атырау двое неизвестных похитили гражданина Узбекистана и вымогали у него 500 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.

24 августа двое неизвестных насильным образом похитили и удерживали у себя гражданина Узбекистана. Через некоторое время жертву отпустили, но при условии, что тот принесет 500 тыс. тенге, сообщает ATPress.kz.

По информации издания, потерпевший незамедлительно обратился в дежурную часть с заявлением. Подозреваемые были задержаны совместными усилиями полиции и сотрудниками ДКНБ.

Личности обоих вымогателей опознаны: ими стали житель Атырау, 1983 года рождения, и житель Жылыойского района, 1979 года рождения. Все вещественные доказательства были изъяты.

Оказалось, что один из обвиняемых уже неоднократно судим ранее. Сейчас он помещен в следственный изолятор, его напарник находится под домашним арестом.

Как отметили в пресс-службе ДКНБ, в настоящее время ведется досудебное расследование по статье "Вымогательство" Уголовного кодекса. Кроме того, подозреваемые являются приверженцами деструктивного религиозного течения.

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