ГСМ на 1,2 млрд тенге похитили у предприятия в Мангистауской области

Актау. 22 августа. Kazakhstan Today - Департамент экономических расследований по Мангистауской области завершил расследование хищения горюче-смазочных материалов в особо крупном размере, принадлежащих АО "ОзенМунайГаз", передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в ведомстве, в декабре 2017 года между АО "ОзенМунайГаз" и ТОО "Батша Куан" был заключен договор об оказании услуг по приему, хранению и отпуску ГСМ, используемых для собственных нужд АО "ОзенМунайГаз". В конце декабря 2018 года при проверке представителями АО "ОзенМунайГаз" сохранности ГСМ установлено отсутствие в резервуарах ТОО "Батша Куан" более 500 тонн бензина и более 5000 тонн дизельного топлива на общую сумму 1,2 млрд тенге.

В ходе досудебного расследования двое подозреваемых, в том числе организатор хищения, взяты под стражу. Вина подозреваемых доказана материалами уголовного дела, которое состоит из 23 томов, и их признательными показаниями.

Для обеспечения решения гражданского иска потерпевшей стороны и возможной конфискации имущества на подозреваемых и собственность ТОО "Батша Куан" стоимостью более 4 млрд тенге наложен арест.

В настоящее время уголовное дело рассматривается в Жанаозенском городском суде, уточнили в департаменте.

Напомним, в Западно-Казахстанской области пограничники "Шаган авто" Уральского погранотряда совместно с ДЭР ДГД по ЗКО задержали гражданина РФ за попытку незаконного провоза через государственную границу ГСМ на общую сумму 4 750 000 тенге

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