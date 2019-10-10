И.о. начальника районного управления полиции в Алматинской области задержали по подозрению в коррупции

Алматы. 9 октября. Kazakhstan Today - И.о. начальника управления полиции Енбекшиказахского района Алматинской области задержали по подозрению в коррупции, передает Kazakhstan Today.

8 октября текущего года антикоррупционной службой совместно с управлением собственной безопасности департамента полиции Алматинской области выявлены факты совершения рядом сотрудников полиции, в том числе руководящего звена, коррупционных преступлений. Так, в Алматы начато досудебное расследование в отношении и.о. начальника управления полиции Енбекшиказахского района ДП Алматинской области майора полиции, участкового инспектора управления полиции Турксибского района ДП Алматы старшего лейтенанта, которые путем обмана и злоупотребления доверием гражданина завладели его денежными средствами в сумме 1 250 000 тенге под предлогом переквалификации деяний подозреваемого на менее тяжкую категорию", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы РК.

И.о. начальника УП района задержан и водворен в изолятор временного содержания ДП Алматы.

Кроме этого, в Алматинской области по подозрению в совершении аналогичного преступления изобличен следователь управления полиции Карасайского района. Он подозревается в завладении путем обмана и злоупотребления доверием гражданина денежными средствами в сумме около 2,5 млн тенге за неизбрание меры пресечения, связанной с ограничением свободы по уголовному делу, находящемуся в производстве другого следователя.

Расследования по указанным фактам продолжаются. Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет принято судом.

Между тем в Акмолинской области состоялся приговор Атбасарского районного суда, которым следователь отдела полиции района старший лейтенант полиции Н.Е. Тургабул признан виновным в получении взятки в сумме 150 000 тенге от гражданина за прекращение уголовного дела.

Тургабулу назначено наказание в виде штрафа в размере 4 500 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и специального звания", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее Антикоррупционная служба Алматы завершила досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности начальника отдела управления по делам обороны и инспектора дежурной части управления полиции Ауэзовского района Алматы (ранее прикомандированного в местный орган военного управления) по подозрению в совершении коррупционных преступлений. Они подозреваются в неоднократном завладении мошенническим путем денежными средствами в общей сумме 470 тыс. тенге под предлогом отсрочки от воинской службы и выдачи военного билета гражданам.

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