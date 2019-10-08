Из Чехии экстрадирован подозреваемый в хищении сотрудник СПК "Алматы"

Бывший руководитель департамента продовольственной безопасности АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Алматы" Иконников подозревается в хищении вверенного ему имущества в особо крупном размере. С марта 2017 года он находился в международном розыске. Министерство юстиции Чешской Республики удовлетворило запрос о выдаче фигуранта Республике Казахстан, он водворен в следственный изолятор Алматы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматы.
Ранее сообщалось, что подозреваемого в хищении почти 400 млн тенге экстрадировали в Казахстан из Болгарии.
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