Избиение подростка в Павлодарской области: в деле изменили статью Уголовного кодекса
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Павлодар. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В деле об избиении 14-летнего подростка в Павлодарской области изменили статью Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Начато досудебное расследование по пункту 4 части 2 статьи 107 УК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, в группе лиц). По результатам судебно-медицинской экспертизы уголовное правонарушение переквалифицировано на пункты 5, 7, 11 части 2 статьи 106 УК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц, совершенное из хулиганских побуждений в отношении заведомо несовершеннолетнего), санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой. Кроме того, факт вымогательства Южным ОП УП Павлодара зарегистрирован в ЕРДР по пункту 2 части 2 статьи 194 УК ", - проинформировали в пресс-службе.
Также органом досудебного расследования двоим несовершеннолетним лицам предъявлена квалификация деяний по пунктам 5, 7, 11 части 2 статьи 106 УК с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей, после чего материалы направлены в суд.
Судом обоим несовершеннолетним подозреваемым санкционирован домашний арест. Прокуратурой Павлодара внесены частные ходатайства на отмену решений суда. 11.08.2023 года судом апелляционной инстанции в удовлетворении частных ходатайств прокурора отказано, мера пресечения подозреваемым в виде домашнего ареста оставлена без изменений. По уголовному делу назначены процессуальные прокуроры", - сообщили в прокуратуре.
Подчеркивается, что в настоящее время уголовное дело передано для организации досудебного расследования в следственное управление департамента полиции Павлодарской области, ход его расследования находится на контроле прокуратуры области, по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, по итогам которых будет принято процессуальное решение.
Напомним, 24 июля 14-летний подросток попал в больницу со множественными травмами после массовой драки. Дело об избиении взял на контроль Комитет по охране прав детей.
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