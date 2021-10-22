Изнасиловал и ограбил: 17-летний насильник напал на женщину в такси

Фото: polisia.kz

АЛМАТЫ. 21 ОКТЯБРЯ - В Алматы несовершеннолетний насильник напал на женщину в такси, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В дежурную часть Илийского РУП с заявлением об изнасиловании и ограблении обратилась местная жительница. Из заявления следует, что 9 октября, около 03.00, на железнодорожном вокзале №1 города Алматы она села в такси, чтобы уехать к себе домой. По пути таксист по просьбе пассажира у села Туйменбаева свернул с дороги в поле. Там пересевший на заднее сиденье пассажир в присутствии таксиста на нее напал, избил, изнасиловал и ограбил, забрав золотую цепочку", - сообщает polisia.kz.

В результате розыска полицейские задержали 17-летнего жителя поселка Бурундай. Водворенный в ИВС подозреваемый признался в насильственных действиях. Следственный судья на период досудебного расследования избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Водитель такси, оказавшийся 22-летним знакомым односельчанином задержанного, также доставлен в полицию. В ходе досудебного расследования его действиям будет дана соответствующая правовая оценка. Иная информация в интересах следствия не разглашается.