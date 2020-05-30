К 8,5 года приговорили водителя, сбившего трех человек на остановке в Алматы

Алматы. 29 мая. Kazakhstan Today - В Алматы вынесли приговор водителю, сбившему насмерть людей на остановке, передает Kazakhstan Today.

Постановлением Судебной коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда Типикин признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев с лишением права управлять транспортным средством на 10 лет.

ДТП произошло 16 марта 2019 года . В этот день А. Типикин выехал из дома на своем автомобиле марки "Тойота-Королла", несмотря на то, что был лишен права управления транспортным средством.

Этот преступник, только так его можно назвать, ранее лишенный в Алматинской области водительских прав за управление авто в нетрезвом виде, позволил себе сесть за руль и выехать. Подвергая опасности жизнь и здоровье других участников дорожного движения и окружающих, он направился по улице Татибекова в восточном направлении. Совершая маневры из ряда в ряд, в пьяном угаре, на короткой дистанции водитель допустил столкновение с движущимся автомобилем марки "Пежо". От удара машина Типикина изменила траекторию движения. Не снижая скорости, он въехал в автобусную остановку и сбил трех пешеходов. Далее по остаточной инерции авто протаранило забор частного дома. Все произошло в дневное время суток, в 12.30. В результате ДТП погибли два человека", - напомнил начальник отдела расследования дорожно-транспортных происшествий управления дознания ДП города Алматы Рауан Манап .

По его информации, осужденный отбывает наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

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