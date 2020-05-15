Карагандинка выписала фиктивные счета-фактуры на сумму более 180 млн тенге

Караганда. 14 мая. Kazakhstan Today - Жительница Караганды привлечена к уголовной ответственности за выписку счетов-фактур на общую сумму 189,4 млн тенге без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, передает Kazakhstan Today.

По информации Комитета финансового мониторинга МФ РК, департаментом экономических расследований по Карагандинской области пресечена попытка пособничества в совершении уголовного преступления по выписке счетов-фактур на общую сумму 189,4 млн тенге без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

Стало известно, что карагандинке за помощь частному предпринимателю было обещано денежное вознаграждение в размере 18 млн тенге.

Стоит отметить, что общая сумма налогов, подлежавших доначислению и уплате в бюджет при осуществлении взаиморасчетов и сдаче соответствующих налоговых деклараций, составила 54,1 млн тенге.

Казыбекбийский районный суд приговорил виновную к ограничению свободы сроком на 1,5 года с установлением пробационного контроля.

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