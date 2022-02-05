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Китайские шубы и контрафактные брендовые вещи пытались незаконно ввезти в РК из Кыргызстана

04.02.2022, 12:01 18626
НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - С начала года наряду с увеличением грузопотока существенно увеличилось количество незаявленного товара, в основном китайского производства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

3 февраля 2022 года в ходе проведения тематической налоговой проверки в грузовом автотранспортном средстве Кыргызской Республики выявлено более 3,6 тыс. незаявленных дорогостоящих и налогоемких товаров. В указанном случае выявлено 98 единиц меховых изделий (шубы) китайского производства, без документов и маркировки", - сообщает Telegram-канал МФ РК.

 
В ведомстве предполагают, что шубы не заявлены в товаросопроводительных документах по причине введения обязательной маркировки на меховые изделия в странах ЕАЭС.
 
Также в ходе проведения проверок выявлены товары известных брендовых производителей с признаками контрафакта, таких как Emporio Armani, Moncler, Puma, Columbia, North Face. 
 

Материалы по указанным фактам будут направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер", - рассказали в Минфине.

 
Основной причиной сокрытия товаров в ведомстве назвали уклонение от уплаты налогов и других обязательств.
 

Выявление указанных нарушений возможно только при проведении тематических налоговых проверок, в связи с чем контроль будет усилен", - отметили в министерстве.

 
В Минфине также добавили, что с начала текущего года грузопоток товаров народного потребления из Кыргызской Республики вырос в три раза. 
 
Напомним, в декабре прошлого года была пресечена попытка ввоза из Кыргызстана смартфонов и электронных устройств фирмы Apple и Samsung в тайнике грузового отсека на общую сумму более одного млрд тенге.
 

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В Кошетау задержали закладчицу "аптечных" наркотиков

04.02.2022, 19:44 9586
В Кошетау задержали закладчицу "аптечных" наркотиков
Фото: Polisia.kz
КОКШЕТАУ. 4 ФЕВРАЛЯ - Сотрудники по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 21-летнюю жительницу города, у которой изъято порядка 55 таблеток препаратов, являющихся синтетическим опиатом героина и 12 флаконов с веществом, применяемым для усиления эффекта от употребления наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Задержанная показала оперативникам места тайников, где она уже успела сделать несколько закладок "миксов", "лиры" и так далее. В результате у девушки было изъято 5 пачек трамадола, 14 флаконов тропикамида, 5 таблеток лирики и 5 таблеток сомнола. Назначена экспертиза, сообщает Polisia.kz
 
Согласно медицинского освидетельствования, у девушки подтвержден факт употребления опиатов.
 
По данному факту начато досудебное производство по статье 296 части 2 УК РК "Незаконное хранение наркотических средств". 
 
Ранее в Павлодаре был задержан 33-летний таксист, он подозревается в распространении синтетических наркотиков путем закладок.
 

В Жамбылской области задержали подозреваемого в поджоге полицейских машин

04.02.2022, 19:21 10186
В Жамбылской области задержали подозреваемого в поджоге полицейских машин
Фото: скрин с видео
ТАРАЗ. 4 ФЕВРАЛЯ - В ночь на 5 января в Таразе на пересечении улиц Казыбек би и Айтиева, а также возле здания акимата Жамбылской области было повреждено 11 служебных полицейских автомашин, 7 из них были сожжены, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по статьям 202 "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества" и 272 УК РК "Массовые беспорядки", сообщает Polisia.kz.
 
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых - 23-летнего ранее судимого жителя Жуалынского района, который активно участвовал в повреждении автомашин и лично поджигал несколько из них. 
 
Затем, вооружившись деревянной палкой, разбил стекло банка в ЖК "Атшабар". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

 

Задержан замакима Мангистауской области Ниязов

04.02.2022, 15:24 14811
Задержан замакима Мангистауской области Ниязов
Фото: depositphotos
МАНГИСТАУ. 4 ФЕВРАЛЯ - Департаментом агентства по финансовому мониторингу Мангистауской области задержан заместитель акима области Галымжан Ниязов, в рамках досудебного расследования по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В отношении Ниязова постановлением суда санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде "Содержание под стражей" сроком на два месяца", - сообщили в пресс-службе АФМ РК. 

 
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменова и руководитель областного управления культуры Акылбек Рыскалиев задержаны по подозрению в получении взятки.  
 

В Шымкенте многодетную мать осудили за продажу собственного сына

04.02.2022, 11:38 19296
ШЫМКЕНТ. 4 ФЕВРАЛЯ - Жительницу Шымкента осудили к семи годам лишения свободы за продажу полуторагодовалого ребенка, сообщил председатель ювенального суда Шымкента Даурен Сайханов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Otyrar.kz, многодетная мать решила продать своего полуторагодовалого сына. Об этом она рассказала знакомым. Информация о продаже ребенка дошла и до сотрудников полиции города. 
 

Сама подсудимая назначила им встречу и привела домой. Просила полтора миллиона, но согласилась отдать за миллион. Когда они сторговались, полицейские отдали ей деньги. Мать собрала ребенка и отдала им. В этот момент она и была задержана. Весь процесс сделки полицейские записали на скрытую камеру", - сказал Даурен Сайханов.

 
Сообщается, что женщина одна воспитывала четверых детей. Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы. Детей передали на воспитание биологическому отцу.
 
Ранее сообщалось, что в Жамбылской области мать незаконно отдала ребенка в другую семью.
 

Казахстанский автомобильный госномер найден в тайнике с оружием в Кыргызстане

04.02.2022, 11:32 18656
Казахстанский автомобильный госномер найден в тайнике с оружием в Кыргызстане
Фото: telegram/sputnikKZ
БИШКЕК. 4 ФЕВРАЛЯ - В Чуйской области Кыргызстана в найденном схроне оружия обнаружили казахстанский автомобильный госномер, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В выявленном в Чуйской области тайнике обнаружены огнестрельное нарезное оружие, пистолет Макарова в разобранном виде, несколько патронов калибра 5,45 и 7,62 мм от автомата Калашникова и 9-миллиметрового калибра от ПМ, сообщает 24.kg.
 

Кроме того, в тайнике обнаружены казахстанский государственный автомобильный номерной знак, предметы и вещества, предназначенные для изготовления самодельных взрывных устройств. По предварительным данным, обнаруженные оружие и боеприпасы готовились криминальными элементами к использованию для совершения преступлений. Устанавливаются происхождение обнаруженного оружия и лица, организовавшие схрон", - рассказали в пресс-службе Государственного комитета госбезопасности Кыргызстана.

 

Банкротный управляющий пойман на коррупции в Костанайской области

04.02.2022, 11:30 19761
КОСТАНАЙ. 4 ФЕВРАЛЯ - Банкротный управляющий компании вымогал у генерального директора коммерческой организации 100 млн тенге за включение в реестр дебиторов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Подозреваемый был задержан с поличным при получении 50 млн тенге у генерального директора и учредителя ТОО половины от ранее оговоренной суммы", - рассказали в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу РК.

 
Следственным судом Костаная санкционирована мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.
 
Расследование по факту коммерческого подкупа продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в ведомстве.
 

В Павлодаре таксист занимался закладкой наркотиков

04.02.2022, 10:52 20706
ПАВЛОДАР. 4 ФЕВРАЛЯ - В Павлодаре задержан 33-летний таксист, он подозревается в распространении синтетических наркотиков путем закладок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сотрудниками подразделений по противодействию наркопреступности регионального Департамента полиции в городе Павлодаре был задержан 33-летний местный житель по подозрению в распространении синтетических наркотиков. 
 

Следствием установлено, что молодой человек, работающий в такси, решил улучшить свое материальное положение с помощью незаконного оборота наркотиков, для чего нашел объявление в интернете о "высокооплачиваемой работе". Посредством мессенджера Telegram он получил подробную инструкцию о правилах работы закладчиком, свертки с наркотиком ему необходимо было распространить по указанным местам путем тайниковых закладок", - сообщает Polisia.kz.

 
Во время задержания в салоне его автомобиля было обнаружено 20 свертков, содержимое которых, согласно проведенной экспертизе, является наркотическим веществом синтетического происхождения. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов), подозреваемый содержится под стражей.

Сбытчика "синтетики" задержали в Мангистауской области. 
 

В Уральске ликвидировали нарколабораторию

03.02.2022, 21:11 23711
Фото: пресс-служба КНБ РК
УРАЛЬСК. 3 ФЕВРАЛЯ -28 января Комитетом национальной безопасности задержаны организаторы нарколаборатории по культивированию марихуаны методом "гидропоники", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В одном из частных домов города двое граждан незаконно выращивали и хранили наркотические средства каннабисной группы, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
Из незаконного оборота изъято 17 кг марихуаны, более 100 кустов конопли и лабораторное оборудование, а также обрезанное гладкоствольное ружье и травматический пистолет.
 
Материал досудебного расследования зарегистрирован в ЕРДР по части 3 статьи 297 УК РК. Судом санкционирована мера пресечения "содержание под стражей".
 
15 января в Семее сотрудники КНБ задержали и водворили в ИВС организатора подпольной нарколаборатории.
 
Жительница Алматы задержана по подозрению в организации лаборатории по производству синтетических наркотиков в Усть-Каменогорске. 
 
В ноябре 2021 года наркопроизводителя приговорили к 16 годам лишения свободы в Северо-Казахстанской области.
 

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