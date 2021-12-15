Крупную партию смартфонов пытались ввести в РК из Кыргызстана

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НУР-СУЛТАН. 14 ДЕКАБРЯ - Департаментом по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел Республики Казахстан проведена масштабная спецоперация с участием полицейских пяти регионов и спецподразделения, в ходе которой ликвидирована сеть оптовых распространителей наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В результате спецоперации задержано десять лиц, участвующих в незаконном бизнесе.

Как пояснил начальник Департамента по противодействию наркопреступности МВД Ерлан Омарбеков, преступная группа попала в поле зрения в начале ноября. Было установлено, что одному из фигурантов из России через грузоперевозки переданы прекурсоры, которые могут использоваться для производства наркотиков. В момент передачи установлены два участника преступной группы - человек, на которого были оформлены документы грузоперевозки, и принявший груз.

Дальше наблюдение за ними велось круглосуточно. Через три дня один из преступников на такси выехал из столицы в Павлодар.

По пути, не доезжая 40 километров до города, он оставил закладку наркотиков в придорожной лесополосе и выехал в Кокшетау. Через десять минут к месту закладки приехал третий участник группы, забрал закладку и уехал в Павлодар, где в последующем был задержан павлодарскими полицейскими", - пишет Polisia.kz .

Задержанным оказался ранее судимый местный житель, у которого изъято два пакета мефедрона общим весом 324 грамма.

В барсетке задержанного обнаружен еще один сверток с 30 разовыми дозами наркотического вещества. При обыске его квартиры изъяты приспособления и предметы для осуществления закладок наркотиков, а также тетрадный лист с записями.

В этот же день первый фигурант оставил еще одну закладку - уже в Кокшетау, на пустыре, а затем вернулся в столицу… Вечером того же дня в Кокшетау был задержан местный житель, который пытался забрать оставленные на пустыре наркотики. При задержании изъято более 130 граммов синтетического наркотика мефедрона. В ходе обыска в квартире задержанного изъято еще 15 граммов этого вещества, расфасованного по разовым дозам, а также марихуана, весы и другие предметы, используемые в закладках наркотиков", - рассказали полицейские.

На следующий день в Павлодаре были задержаны еще двое парней и две девушки. При личном обыске одного из них изъят пакет с 400 граммами мефедрона. В телефоне, изъятом у одной из девушек, обнаружена переписка с основным поставщиком наркотиков из Нур-Султана, их получении и весе.

В этот же день сотрудниками Департамента по противодействию наркопреступности МВД и их коллегами из ДП Акмолинской области около придорожного кафе на трассе Нур-Султан - Щучинск установлен еще один закладчик, уроженец Узбекистана. При задержании он попытался скрыться, но был задержан бойцами спецподразделения МВД. При обыске его автомобиля изъят 500-граммовый сверток с мефедроном. Задержанный дал показания, что в его "активе" уже есть закладки в Павлодаре, Алматы, Экибастузе. Сейчас он направлялся в Петропавловск с очередной крупной партией мефедрона", - продолжил Омарбеков.

Таким образом, еще трое преступников были установлены 20 ноября в Петропавловске североказахстанскими полицейскими, они были задержаны в арендуемой квартире. Как выяснилось, все приехали в областной центр целенаправленно, для распространения наркотиков. В съемной квартире проведен обыск. Визуальный осмотр показал, что расфасовка наркотиков на мелкие партии осуществлялась здесь же. В различных тайниках обнаружены 165 расфасованных разовых доз мефедрона, пакеты с 450 граммами альфа-PVP и 300 граммами мефедрона.

При проведении следственных действий в городе обнаружено и изъято еще шесть закладок мефедрона общим весом около 200 граммов.

Всего у преступников изъято около 2,5 килограмма синтетических наркотиков.

Как дополнил Ерлан Омарбеков, все задержанные арестованы, в отношении их возбуждены уголовные дела по статье 297, части 3 Уголовного кодекса (Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, посредством использования электронных информационных ресурсов).

В том случае, если в ходе досудебного производства будет доказано, что все преступники являются членами организованной преступной группы, задержанным будет грозить лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.



