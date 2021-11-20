Задержанный дал признательные показания, водворен в ИВС Кордайского района. Начато досудебное расследование по части 4 статьи 286 (Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено) и по части 4 статьи 296 (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта) Уголовного кодекса Республики Казахстан", - рассказал исполняющий обязанности начальника УПН ДП Жамбылской области Динмухамед Койториев.
На границе Казахстана и Кыргызстана задержали алматинца с синтетическими наркотиками
Фото: Polisia.kz
ТАРАЗ. 19 НОЯБРЯ - На пропускном пункте поста "Кордай" при попытке пересечения казахстанско-кыргызской границы задержан алматинец с двумя свертками синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ РК с помощью служебной собаки по кличке Юс у жителя города Алматы изъято два целлофановых свертка с психоторопным веществом "эфедрон" общим весом 4 грамма.
Ранее сообщалось, что кызылординец задержан за распространение наркотиков.