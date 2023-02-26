25.02.2023, 15:53 41756

Криминальная хроника: убийство и погоня  

У жителя Актюбинской области в салоне авто обнаружили тело пропавшей женщины. В Абайской области пьяный водитель на скорости свыше 100 км/ч пытался скрыться от полицейских
Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Пресс-служба МВД сообщила об убийстве в Актюбинской области и погоне за пьяным водителем в Абайской.

47-летняя женщина ушла на работу и не вернулась в Актюбинской области. Полицейские в ходе оперативно-следственных мероприятий 25 февраля задержали 29-летнего подозреваемого, у которого в салоне машины было обнаружено тело пропавшей с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Начато досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". Обстоятельства преступления выясняются. Подозреваемый водворен в ИВС.

В Абайской области водитель ВАЗ-2115 на скорости свыше 100 км/ч попытался скрыться в Аягозе, когда увидел патрульную машину. После непродолжительной погони нарушителя остановили. Освидетельствование 28-летнего водителя выявило наличие алкоголя в его организме. Авто поместили на специализированную стоянку. Составлен и направлен в суд административный протокол по части 1 статьи 608 КоАП РК.


В Актюбинской области из-за непогоды спасателями эвакуировано 93 человека с дорог. 24 февраля на 964-м км автодороге Самара - Шымкент Айтекебийского района силами ДЧС эвакуирован 41 гражданин Узбекистана и Таджикистана. 25 февраля в пр. Едиге батыра Актобе силами ДЧС эвакуировано 54 человека.

В аварийно-спасательных работах были задействованы 52 спасателя и 14 единиц техники.
 
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Теги:сводкакриминалнепогода

новости по теме

25.02.2023, 14:15 44356

Ущерб на миллиард тенге: браконьеров, истреблявших сайгаков, задержали в Мангистауской области

Пресечена деятельность двух ранее неоднократно судимых представителей криминалитета региона
Фото: КНБ РК
Актау. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - КНБ РК совместно с органами прокуратуры проведена спецоперация по задержанию с поличным группы лиц, причастной к организации канала незаконной добычи и сбыта рогов сайги, сообщает пресс-служба комитета.

При попытке реализации крупной партии дериватов пресечена деятельность двух ранее неоднократно судимых представителей криминалитета региона.

Собраны доказательства о нанесении государству ущерба на сумму более 1 млрд тенге и значительного урона популяции сайги в Казахстане.

Отметим, что подобны вещи невозможно измерять деньгами. Урон, нанесенный окружающей среде, не может быть измерен никакими деньгами. Озвученные цифры ущерба никак не отражают истинные масштабы трагедии и нанесенного природе вреда.

В рамках досудебного расследования по пукту 2 части 3 статьи 339 УК РК проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по установлению иных участников противоправной деятельности.

В начале февраля в Талдыкоргане задержана группа из четырех человек, пытавшихся сбыть партию сайгачьих рогов.

26 февраля стало известно о планах Минэкологии дать разрешение на отстрел 1815 сайгаков в четырех областях Казахстана.
 
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Теги:БраконьерыЗадержаниеСайгаки
25.02.2023, 13:16 45641

В Актобе жестоко избили солдата-срочника  

18-летнего призывника госпитализировали с открытым переломом челюсти и сотрясением головного мозга
В Актобе жестоко избили солдата-срочника
Фото: Скриншот с видео Almaty.tv
Актобе. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Конфликт между военнослужащими произошел в артиллерийской бригаде. Пострадавший мыл в казарме полы, а когда сделал замечание сослуживцу, тот принялся его избивать. По факту произошедшего заведено уголовное дело.

Пострадавшего госпитализировали с открытым переломом челюсти и сотрясением головного мозга. Ему понадобилась хирургическая помощь. Сейчас он находится в военном госпитале в Алматы, сообщает Almaty.tv.

Органы военной полиции проводят следственные мероприятия, которые на данный момент не разглашаются. Данный военнослужащий, солдат срочной службы, находится в госпитале в Алматы. Проводится лечение. Получил травму - перелом нижней челюсти слева. По этому факту были наложены шины, спицы", - сообщил заместитель командира войсковой части № 30238 Ренат Шарипов.



Напомним, в августе 2022 года на погранзаставе "Шолдала" в Жамбылской области совершил суицид 18-летний солдат-срочник Бекбол Мираш.

В его смерти обвинили командира отделения той же заставы, которому предъявлено обвинение в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия.

Не согласившись с результатами расследования, адвокат обвиняемого Сержан Пралиев выступил перед средствами массовой информации, заявил о том, что следствие проводилось с нарушениями, а также озвучил жуткие подробности трагедии. По его словам, судебно-медицинская экспертиза установила, что на нижнем белье и во рту погибшего солдата-срочника была обнаружена сперма. При этом в процессе расследования следователь отказался рассматривать версию сексуального насилия над военнослужащим. В своих ходатайствах адвокат Пралиев требовал провести геномную экспертизу в отношение всех 74 солдат, находившихся в день совершения суицида на погранзаставе, чтобы установить, чьи ДНК были обнаружены на теле погибшего срочника. Однако ему было отказано.

На момент завершения уголовного дела такой тест был проведен лишь в отношении 38 военнослужащих.

После выступления адвоката в СМИ о нарушениях, допущенных следствием, расследование дела, которое должно было оказаться в суде, было возобновлено.

На время расследования от должностей отстранили начальника департамента Погранслужбы по Жамбылской области, главу погрануправления, его заместителя по воспитательной работе и начальника заставы, где произошло ЧП.
 
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Теги:ИзбиениесолдатГоспитализация
24.02.2023, 19:37 65766

В Акмолинской области главу Центра занятости населения осудили за взятки

Государству причинен ущерб в размере 800 тысяч тенге
В Акмолинской области главу Центра занятости населения осудили за взятки
Фото: Depositphotos
Кокшетау. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель центра занятости населения Аршалынского района с 2020 по 2022 год издавала приказы на командировки без своего фактического выезда и получила взятку от предпринимателя за покровительство.

В результате государству причинен ущерб в крупном размере - на 800 тысяч тенге. Урон чиновница возместила в полном объеме.

Кроме того, как оказалось, будучи экс-руководителем центра занятости населения, женщина заключала договоры с компанией о госзакупках на образовательные услуги по переподготовке безработных. Директор ТОО за покровительство и заключение в будущем новых договоров заплатил ей 560 тысяч тенге.

Бизнесмена также осудили за дачу взятки. Подсудимые вину признали, поэтому уголовное дело рассматривали в согласительном производстве.

Приговором суда чиновнице назначен штраф 16 770 000 тенге, а предпринимателю - 11 180 000 тенге. Также они лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что майор полиции отделался штрафом за взятку в Астане.

Сотрудники Антикора требовали взятки от сельских акимов в Туркестанской области. За совершение тяжкого должностного преступления два бывших сотрудника Антикоррупционной службы осуждены на 6 лет лишения свободы каждый.

В Караганде по подозрению в получении взятки задержан заместитель акима района Алихана Бокейхана.

В Атырау по подозрению в получении взятки задержан руководитель департамента промышленной безопасности МЧС РК.
 
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Теги:ВзяткаШтрафчиновница
24.02.2023, 19:07 66921

Майор полиции отделался штрафом за взятку в Астане

Полицейский оштрафован на 7,5 млн тенге, плюс пожизненный запрет занимать должности на государственной службе
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Районным судом № 2 Сарыаркинского района Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении Е. по статье 24, часть 3, статье 190, часть 3, пункт 2, УК, сообщает пресс-служба суда.

Следствием установлено, что Е., являясь заместителем начальника отдела полиции управления полиции района Алматы ДП Астаны, пообещал потерпевшей за 1 млн тенге прекратить уголовное дело в отношении ее сожителя. После получения денег Е. был задержан сотрудниками управления собственной безопасности.

Дело поступило в суд с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины, заключенным между прокурором и подсудимым Е.

По условиям процессуального соглашения прокурор просил назначить Е. наказание в виде штрафа в размере 7,5 кратной суммы похищенного имущества (7,5 млн тенге).

Е. вину в предъявленном обвинении полностью признал и раскаялся. Потерпевшая согласилась с заключенным процессуальным соглашением и мерой наказания.

Е. признан виновным в покушении на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенных должностным лицом.

Санкция статьи 190, часть 3, пункт 2, УК предусматривает ограничение либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, а также штраф от 10- до 20-кратного размера похищенного имущества.

Согласно требованиям статьи 55, часть 3, и статьи 56, часть 3, УК размер штрафа при заключении процессуального соглашения и за неоконченное преступление не может превышать 7,5-кратной суммы похищенного имущества.

По итогам рассмотрения процессуального соглашения Е. признан виновным по статье 24, часть 3, статье 190, часть 3, пункт 2, УК и осужден к штрафу в размере 7,5 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Е. также лишен специального звания "майор полиции".

Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, сотрудники Антикора требовали взятки от сельских акимов в Туркестанской области. За совершение тяжкого должностного преступления два бывших сотрудника Антикоррупционной службы осуждены на 6 лет лишения свободы каждый.

В Караганде по подозрению в получении взятки задержан заместитель акима района Алихана Бокейхана.

В Атырау по подозрению в получении взятки задержан руководитель департамента промышленной безопасности МЧС РК.
 
24.02.2023, 18:23 68861

Астанчанину грозит до 15 лет лишения свободы за поставку и сбыт мефедрона

При задержании складмена оперативники изъяли пакет, в котором находилось 30 "бомб"
Астанчанину грозит до 15 лет лишения свободы за поставку и сбыт мефедрона
Фото: Polisia.kz
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - До 15 лет лишения свободы грозит астанчанину за поставку и сбыт мефедрона в Акмолинской области, сообщает Polisia.kz.

Была получена оперативная информация в отношении жителя Астаны, который занимался поставкой и сбытом мефедрона в особо крупном размере как в самой столице, так и за ее пределами. По данному факту было начато досудебное производство по пункту 5 части 3 статьи 297 УК РК (Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ с использованием электронных и информационных ресурсов)", - проинформировали в полиции.


При задержании складмена оперативники изъяли пакет, в котором находилось 30 "бомб", в каждой из которых от 10 до 30 расфасованных закладок. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является психотропным веществом "мефедрон" общим весом 843 грамма.

Сообщается, что 35-летний астанчанин не успел спрятать закладки по тайникам. Также наркополицейские изъяли мобильный телефон подозреваемого, в котором имеется переписка c куратором по продаже наркотических средств и фотоотчет о сбыте мефедрона.

23 февраля подозреваемый был заключен под стражу. Полицейскими продолжается работа по установлению других участников преступной деятельности", - добавили в полиции.


Ранее сообщалось, что Комитет национальной безопасности пресек деятельность преступной группы, организовавшей устойчивый канал поставок и сбыта синтетических наркотиков в особо крупных размерах на территории Казахстана.

25 января стало известно, что в Костанае две студентки колледжа занимались закладкой наркотиков, их задержали с поличным. При проведении обыска у девушек изъяли 50 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. В дальнейшем при проведении обыска съемной квартиры обнаружены и изъято 192 грамма синтетического наркотика мефедрона.

20 января в Астане полицейские задержали 27-летнего мужчину, у которого в ходе личного обыска обнаружено 3 свертка с мефедроном. При обыске по месту жительства изъято 50 свертков мефедрона и электронные весы. Общий вес изъятой "синтетики" составил более 50 граммов, что составило бы более 200 разовых доз для наркопотребления.

16 января в Кызылорде в результате проведенных специальных оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц города остановлена автомашина, в которой при обыске обнаружено 165 свертков с синтетическим наркотическим веществом.
 
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Теги:АстанаПоставкимефедрон
24.02.2023, 18:05 71661

В Алматы проведена спецоперация по пресечению канала незаконного оборота оружия

Большая часть вооружения поступала из ближнего зарубежья по налаженным законспирированным каналам
В Алматы проведена спецоперация по пресечению канала незаконного оборота оружия
Фото: КНБ РК
Алматы. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности в городе Алматы проведена спецоперация по пресечению канала незаконного оборота оружия, задержаны организатор и его пособники, сообщает пресс-служба КНБ РК.

Данной операции предшествовала длительная оперативная разработка, в ходе которой была задокументирована схема поставок, сбыта огнестрельного и холодного оружия, а также редких модификаций боеприпасов", - проинформировали в пресс-службе.


Злоумышленники соблюдали строгие меры конспирации, использовали нестандартные способы сделок, что усложняло изобличение криминальной сети.

Фото: КНБ РК

Преступный бизнес был ликвидирован. Установлено, что большая часть вооружения поступала из ближнего зарубежья по налаженным законспирированным каналам", - сообщили в КНБ.


По данным комитета, из незаконного оборота изъято 12 единиц оружия (усовершенствованные пистолеты, винтовки, ружья с современными девайсами), более 2000 боеприпасов, а также различные виды холодного оружия (лимитированные версии элитных ножей, кинжалов, сабель, тростей со скрытыми клинками и другое).

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются", - добавили в пресс-службе.


Ранее сообщалось, что КНБ РК ликвидировал международный наркоканал.
 
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Теги:ОружиеКНБспецоперация
24.02.2023, 12:14 80696

Дело о рейдерских захватах: задержан переправивший членов ОПГ через госграницу

Подозреваемый признался в содеянном, досудебное расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры
Дело о рейдерских захватах: задержан переправивший членов ОПГ через госграницу
Фото: Depositphotos
Тараз. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области установлен и задержан местный житель, который 6 августа 2022 года года в районе села Сортобе организовал незаконное пересечение госграницы через брод членам организованной преступной группы "Коспаев", сообщили в Генеральной прокуратуре РК.

Как сообщалось ранее, Агентством по финансовому мониторингу объявлены в международный розыск за совершение преступлений по статье 249 УК РК (Рейдерство) и статье 262 УК (Организация преступной группы и их участие в них) члены ОПГ "Коспаева" Шалин, Имашев и Коспаев.

По имеющейся информации, указанные лица покинули страну через госграницу расположенного на территории Жамбылской области.

10 ноября 2022 года отделом полиции Кордайского района зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 394 УК (Организация незаконной миграции). 11 ноября .2022 года постановлением прокурора Кордайского района Бирлика Избасарова из числа опытных сотрудников полиции и пограничного управления создана межведомственная группа", - проинформировали в Генпрокуратуре.


В ведомстве отметили, что подозреваемый признался в содеянном, досудебное расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры.

Напомним, по предварительным расчетам, сумма причиненного ущерба потерпевшим от деятельности ОПГ по захвату компаний составила свыше 18 млрд тенге.

14 июля в отношении граждан Бабаева Р., Танашева Т., Абижанова Д. и Алтыбасарова А. судом санкционирована мера пресечения - содержание под стражей. Коспаев, Шалин и Имашев объявлены в международный розыск. С санкции суда арестованы обнаруженные денежные средства вышеуказанных граждан на сумму почти 9 млн долларов, золотые брендовые украшения, 154 объекта недвижимого имущества подозреваемых и аффилированных с ними лиц. Изъято 19 автомобилей премиум-класса", - сообщили в пресс-службе АФМ.


В феврале текущего года двух фигурантов данного дела отпустили под домашний арест.
 
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Теги:ЗадержаниеГраницаОПГрейдерство
24.02.2023, 10:47 64091

Шестерых иностранцев с поддельными документами задержали при попытке въехать в Казахстан

В отношении граждан Таджикистана ведется разбирательство
Алматы. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете национальной безопасности сообщили о задержании пограничниками шестерых граждан Республики Таджикистан с поддельными документами.

По информации КНБ, 22 февраля в международном аэропорту Алматы и пункте пропуска "Шарбакты" Павлодарской области задержаны 6 граждан Республики Таджикистан.

В ходе осуществления паспортного контроля у указанных граждан выявлены поддельные справки о разрешении временного пребывания на территории РК и паспорта с поддельными оттисками штампов Пограничной службы о пересечении границы", - рассказали в ведомстве, добавив, что в отношении данных граждан проводится разбирательство.


Ранее сообщалось, что девять граждан Пакистана пытались незаконно проникнуть в Казахстан.
 

 

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