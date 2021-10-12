Крупная наркогруппировка ликвидирована в Казахстане

КАРАГАНДА. 11 ОКТЯБРЯ - В Карагандинской области ликвидирована крупная наркогруппировка, действовавшая в нескольких регионах республики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Общее количество готовых к реализации наркотиков составило свыше 6 килограммов. В ходе расследования установлены международные преступные связи. Возбуждено уголовное дело по созданию и руководству транснациональным преступным сообществом", - сообщил на брифинге МВД начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Берикхан Нургалиев.

Всего возбуждено 8 уголовных дел, связанных со сбытом наркотиков.

Одна из крупных нарколабораторий, созданная двумя гражданами Казахстана, ликвидирована в Алматы. Преступники оборудовали ее в частном доме, на территории садоводческого сообщества.

В ходе обыска изъято более 13 килограммов мефедрона, а также оборудование и прекурсоры для его изготовления", - рассказал Нургалиев.

Всего в ходе оперативного мероприятия "Рефлекс" ликвидировано 13 нарколабораторий: две - в Нур-Султане, четыре - в Карагандинской области, по три - в Алматы и Северо-Казахстанской области и одна - в Актюбинской области. За первую неделю операции возбуждены 6 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотиков.

В МВД сообщили, что по объемам изъятых синтетических наркотиков лидируют Актюбинская и Карагандинская области, а также Алматы.

Наибольшее количество дикорастущей конопли - 5 тонн - за 9 месяцев изъято в Туркестанской области. В числе антилидеров также Жамбылская и Восточно-Казахстанская области.