Ликвидирована ОПГ, перевозившая поездами наркотики по городам РК

Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - В феврале текущего года при проведении транспортными полицейскими специальных мероприятий установлена и задержана группа лиц, занимавшаяся перевозкой наркотических средств железнодорожным транспортом для дальнейшего их распространения в городах Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как рассказал начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев, наркотики распространяли в городах Нур-Султане, Павлодаре, Семее и Экибастузе.

Преступная группа организовала интернет-магазин для продажи психотропных веществ через тайники-закладки через социальные сети.

Бекиев отметил, что в ходе проведенных обысков было изъято более 2000 разовых доз психотропных веществ, а также приспособления для их расфасовки. По данному факту проводится досудебное расследование.





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