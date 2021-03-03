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Ликвидирована ОПГ, перевозившая поездами наркотики по городам РК

02.03.2021 20008
Ликвидирована ОПГ, перевозившая поездами наркотики по городам РК
Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - В феврале текущего года при проведении транспортными полицейскими специальных мероприятий установлена и задержана группа лиц, занимавшаяся перевозкой наркотических средств железнодорожным транспортом для дальнейшего их распространения в городах Казахстана, передает Kazakhstan Today.
 
Как рассказал начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев, наркотики распространяли в городах Нур-Султане, Павлодаре, Семее и Экибастузе.
 
Преступная группа организовала интернет-магазин для продажи психотропных веществ через тайники-закладки через социальные сети. 
 
Бекиев отметил, что в ходе проведенных обысков было изъято более 2000 разовых доз психотропных веществ, а также приспособления для их расфасовки. По данному факту проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что жительницы Тараза и Балхаша задержаны за незаконную торговлю препаратами рецептурного отпуска.
 

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