Миграционный полицейский и пограничники осуждены за участие в ОПГ на Севере Казахстана

Астана. 21 апреля. Kazakhstan Today - В Специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам под председательством судьи Б. Дарибаева провозглашен приговор по уголовному делу в отношении организаторов и членов организованной преступной группы, которые занимались организацией незаконной миграции в Республику Казахстан.

Суд установил, что одни члены ОПГ предоставляли транспортные средства и содействовали в перемещении мигрантов до границы, другие систематически производили беспрепятственный пропуск иностранных граждан с истекшими сроками пребывания в стране через пограничный пост на севере Казахстана, передает Kazakhstan Today.

"Среди членов ОПГ значатся сотрудники миграционной полиции, военнослужащие-пограничники и граждане Республики Узбекистан. Так, фигуранты дела Д. и Ю., заранее объединившись, на основании разработанных планов и распределения преступных ролей, преследуя единую цель - извлечение наживы, разыскивали граждан Республики Узбекистан, у которых истекли сроки пребывания в стране и доставляли их до пограничного поста", - уточняется в сообщении пресс-службы военного суда.

В последующем в организованную группу вовлекались сотрудник миграционной полиции и военнослужащие пограничного поста. У сотрудника миграционной полиции приобретались заверенные печатью бланки миграционных карточек, куда вносились ложные сведения о привлечении мигрантов к административной ответственности.

"А военнослужащие, в свою очередь, систематически осуществляли беспрепятственный пропуск иностранных граждан с истекшими сроками пребывания в стране через пограничный пост путем проведения формального паспортного контроля на выходе и не пресекая обратную легализацию этих лиц при возвращении, за что получали незаконное вознаграждение", - добавили в суде.

По делу осуждены девять человек, которые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 262 и 394 УК РК (Организация незаконной миграции путем предоставления транспортных средств либо поддельных документов, а также оказания иностранцам иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории Республики Казахстан, совершенное в составе организованной группы).

Организаторам преступной группы назначены наказания в виде лишения свободы от 8 до 9 лет, остальные участники приговорены к лишению свободы от 5 до 7 лет.

Транспортные средства, использованные в качестве орудия преступления, конфискованы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

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