МВД Казахстана пресекло деятельность транснациональной ОПГ в сфере порноиндустрии  

Фото: Polisia.kz

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Астана. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД во взаимодействии с КНБ при координации прокуратуры пресечена противоправная деятельность транснациональной преступной группы в сфере порноиндустрии, в которую входили граждане Казахстана и ближнего зарубежья, сообщает - Департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД во взаимодействии с КНБ при координации прокуратуры пресечена противоправная деятельность транснациональной преступной группы в сфере порноиндустрии, в которую входили граждане Казахстана и ближнего зарубежья, сообщает Polisia.kz





Под прикрытием модельного агентства они занимались незаконным изготовлением и распространением порнографических материалов. Члены преступной группы на протяжении длительного времени через социальные сети вербовали молодых казахстанок в возрасте от 18 до 25 лет, обещая ежемесячную оплату до 2 млн тенге и конфиденциальность. В случае отказа девушек продолжать данную деятельность преступники применяли психологическое давление, шантаж и денежные штрафы", - проинформировали в МВД.





Сообщается, что в самой группе имелись организаторы, руководители, вербовщики, администраторы, IT-специалисты и бухгалтеры, между которыми были распределены конкретные роли. Установленный оборот денежных средств преступной группы за последние пять лет превысил 3 млрд тенге. Сотрудниками полиции в Астане, Алматы, Шымкенте, Актобе и Караганде установлено 79 офисов и квартир, оборудованных для организации онлайн-трансляции видео девушек интимного характера в круглосуточном режиме.





В ходе спецоперации в названных городах одновременно проведено 138 обысковых мероприятий, изъято свыше 80 единиц компьютерного оборудования, около одного килограмма наркотических средств и более 69 тысяч долларов США.





Всего в полицию доставлено 118 лиц, из которых водворены в изолятор временного содержания 13 основных организаторов преступной группы, в том числе трое иностранных граждан. В настоящее время следственным департаментом МВД проводится досудебное расследование по факту создания, руководства и участия в транснациональной преступной группе. Организатором и основным участникам преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет с конфискацией имущества", - сообщил начальник управления ДБОП МВД Куандык Алпыс.







