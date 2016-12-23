На три года ограничили в свободе жительницу Усть-Каменогорска за ложное обвинение в групповом изнасиловании

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На три года ограничили в свободе жительницу Усть-Каменогорска за ложное обвинение в групповом изнасиловании23.12.2016
Криминал  15:40

Усть-Каменогорск. 23 декабря. Kazakhstan Today - Жительница Усть-Каменогорска, разозлившись на приятелей, обвинила их в групповом изнасиловании.


С соответствующим заявлением 21-летняя девушка обратилась в полицию, однако в ходе досудебного расследования заявительница из жертвы сексуального насилия превратилась в подозреваемую, передает Kazakhstan Today.

Подробности изложены в материалах суда Уланского района ВКО.

"В июле горожанка вместе с четырьмя парнями распивала спиртное в съемной квартире в поселке Касым Кайсенов. Рано утром, когда опьянение достигло определенной стадии, горожанка вместе с одним из приятелей решила уединиться. Не получилось - еще один друг начал снимать действо на камеру сотового телефона. Это не понравилось девушке, она закатила скандал и выгнала парней из квартиры. Вечером того же дня девушка обратилась в полицию и написала заявление, в котором указала, что четверо знакомых ее изнасиловали. Началось расследование. Однако заключения экспертиз и очные ставки показали, что "потерпевшая" лжет. Уголовное дело по факту изнасилования, совершенного в группе лиц, было прекращено, и начато новое - по статье УК РК "Заведомо ложный донос", сообщает портал YK-news.kz.

В суде девушка пояснила, что была пьяна и не осознавала тяжести последствий оговора. Она просила суд проявить снисхождение. Суд приговорил обвиняемую к трем годам ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.
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