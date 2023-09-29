Насильнику двух сестер вынесли приговор в Павлодаре

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Павлодар. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовный суд Павлодара вынес приговор насильнику двух сестер в Экибастузе.





Свое первое преступление 16-летний экибастузец совершил в июле 2019 года в своей квартире в отношении 13-летней девочки. Из-за угроз соседа школьница не рассказала ничего маме, беспокоилась из-за ее здоровья, но поделилась с восьмилетней сестренкой", - сообщает Pavlodarnews.kz .





По информации судьи Кудабая Султанова, через год во время летних каникул мама уехала со старшей дочерью на лечение в Усть-Каменогорск, а младшая осталась с бабушкой. В отношении нее преступление было совершено в этот период.





Как стало известно в суде, младшую соседку парень насиловал несколько раз. В прошлом году она поделилась своими переживаниями с родственником. Именно от него и узнала мама девочек о случившемся и обратилась в полицию. Соседа взяли под стражу. Суд длился почти год.





Дело экибастузца рассматривали по двум уголовным статьям - по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних потерпевших с использованием их беспомощного состояния. Поскольку обстоятельства дела не могут быть оглашены, его рассматривали на закрытом судебном заседании", - пишет издание.





Парень в суде вину и заявленные иски не признал.





Так как подсудимый на момент совершения преступления был подростком, по статье 81 Уголовного кодекса РК его могли приговорить максимум к десятилетнему заключению. Отягчающих обстоятельств не было, поэтому наказание не должно превышать 3/4 от максимального срока. Поэтому по четвертой части статьи 120 УК суд лишил экибастузца свободы на семь лет и шесть месяцев, по четвертой части статьи 121 он получил столько же. Окончательный срок - восемь лет заключения", - сообщает сайт.





Подсудимому также предстоит выплатить моральный ущерб по 2,5 миллиона тенге каждой из пострадавших девочек. Кроме того, его лишили права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, на два года.





Приговор в законную силу не вступил.





Ранее в Павлодаре вынесли приговор насильникам 16-летней девочки-сироты.



