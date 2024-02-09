Необоснованное расходование почти 25 млрд тенге бюджетных средств при госзакупках предотвратили в двух областях

В СКО предотвращено расходование бюджетных средств на сумму 1,9 млрд тенге

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Тараз. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры Жамбылской области выявили факты включения местными исполнительными органами в расходную часть бюджета затрат без подтверждающих документов. Предотвращено необоснованное расходование на 23 млрд тенге бюджетных средств, - Прокуроры Жамбылской области выявили факты включения местными исполнительными органами в расходную часть бюджета затрат без подтверждающих документов. Предотвращено необоснованное расходование на 23 млрд тенге бюджетных средств, сообщили в областной прокуратуре.





Как рассказали в прокуратуре региона, всего по результатам принятых мер из расходной части бюджета региона исключены неподтвержденные затраты на 11 млрд тенге.





В частности, акимат Кордайского района планировал капитальный ремонт здания одной из школ на 756 млн тенге без заключения государственной экспертизы. Также прокуратурой области отменены незаконные закупки на 12 млрд тенге, где единым организатором к потенциальным поставщикам предъявлялись завышенные требования по лицензиям, в которых отсутствовала необходимость.





За допущенные нарушения к ответственности привлечены 6 должностных лиц госорганов, в том числе один - к административной ответственности в виде штрафа на 461 тыс. тенге за установление в конкурсной документации квалификационных требований, не предусмотренных законодательством", - рассказали в прокуратуре.





О выявлении подобных нарушений также сообщили в прокуратуре Северо-Казахстанской области.





В частности, должностные лица управления строительства, архитектуры и градостроительства областного акимата проводили госзакупки на строительство детского сада на сумму 1,7 млрд тенге без правоустанавливающих документов на земельный участок.





В другом случае должностные лица акиматов Кызылжарского, Уалихановского районов вопреки требованиям законодательства о государственных закупках пытались провести закупки на сумму свыше 107 млн тенге путем запроса ценовых предложений вместо открытого конкурса.





Акиматами Айыртауского, Мусрепова, Кызылжарского районов государственные закупки проводились на приобретение спортивных игровых площадок на сумму 148 млн тенге без установления требований о наличии сертификатов качества товаров.





По актам надзорного органа вышеназванные закупки отменены, принимаются меры по привлечению виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Всего с начала года в этой сфере прокурорами отменено 8 государственных закупок, в результате предотвращено расходование бюджетных средств на сумму 1,9 млрд тенге", - подытожили прокуроры.