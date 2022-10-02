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Обвиняемому в покушении на президента Казахстана вынесли приговор

01.10.2022, 09:15 8641
Обвиняемому в покушении на президента Казахстана вынесли приговор
Фото: pexels.com
АСТАНА. 1 ОКТЯБРЯ - Суд в Астане приговорил обвиняемого в государственной измене и приготовлении к покушению на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к 17 годам, сообщила пресс-служба суда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Комитет национальной безопасности РК 3 апреля сообщил о задержании "агента иностранной разведки, планировавшего покушение на казахстанского лидера и ряд высокопоставленных государственных служащих". В КНБ поясняли, что задержанный одновременно планировал совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов. Кроме того, по данным спецслужб, им "отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в республике и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов", сообщает РИА Новости.
 
При обыске у него были изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег. Оружие в Казахстан, по данным КНБ, было завезено частями в профессионально замаскированном виде.
 

Окончательно к отбытию назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - говорится в сообщении суда.

 
Согласно сообщению, обвинительный приговор в отношении казахстанца вынес специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны 28 сентября. Уголовное дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании.
 
Ранее сообщалось, что КНБ раскрыл имя подозреваемого в покушении на президента.
 

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АФМ завершено расследование дела в отношении Боранбаева и его подельников

30.09.2022, 19:52 14306
АФМ завершено расследование дела в отношении Боранбаева и его подельников
Фото: Pexels.com
АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - АФМ завершено расследование дела в отношении Боранбаева и его подельников, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Наханова, управляющего директора АО "НК "КазМунайГаз" Ибулла Серді и заместителя председателя правления АО "НК QazaqGaz" Жанузак Тайыр, которые подозреваются в хищении государственных средств в особо крупном размере и легализации преступных доходов, сообщает пресс-служба АФМ.
 
Ими в 2019 году через подконтрольное ТОО "Азиягаз Чунджа" реализована преступная схема хищения средств национальной компании QazaqGaz (ранее "КазТрансГаз") при поставках газа.
 
Похищенные средства в размере 14,5 млрд тенге в последующем легализованы под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности.
 
Тем самым подозреваемые сокрыли и утаили подлинный характер совершенных неправомерных операций.
 
Причиненный ущерб в ходе расследования возмещен в полном объеме. Помимо этого, наложен арест на денежные средства в размере 38 млрд тенге и недвижимость стоимостью 4,2 млрд тенге.
 
Расследование в этой части окончено, материалы переданы на ознакомление участникам процесса.
 
При этом в связи с неполучением результатов правовой помощи из Австрии, Латвии, Люксембурга, Молдовы, Таджикистана, ОАЭ и Эстонии продолжается следствие по другим эпизодам противоправной деятельности Боранбаева.
 
Параллельно агентством проводится работа по установлению и замораживанию зарубежных активов, купленных за счет незаконных доходов.
 
После поступления материалов от иностранных коллег будет дана соответствующая правовая оценка.
 
Следует отметить, что с 2010 года компании, аффилированные с Боранбаевым, экспортировали значительную часть производимого в Казахстане газа с концентрацией прибыли на зарубежных счетах вопреки национальным интересам.
 
В результате следственных действий указанные объемы казахстанского газа с ежегодной стоимостью свыше 440 млн долларов (207 млрд тенге) направлены для потребителей внутри страны и увеличения экспортного потенциала государства.
 

В Астане вынесли приговор воспитателю детсада, избившей ребенка

30.09.2022, 18:52 14781
АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - 30 сентября районным судом № 2 Алматинского района Астаны оглашен обвинительный приговор в отношении воспитателя детского центра развития К., передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
К. предъявлено обвинение в том, что она, будучи воспитателем детского сада, на капризы малолетней Ш., которая во время проведения познавательных занятий не слушала ее, стала систематично наносить побои ребенку (статья 110, часть 2, пункт 1, УК), сообщает пресс-служба суда № 2 района Байқоңыр Астаны.
 
В суде установлено, что К., являясь воспитателем детского учреждения, не исполняла свои обязанности, и 12.01.2022 года нанесла ладонью удар в область головы малолетней Ш.
 
В суде доказано, что К., неся персональную ответственность за жизнь и здоровье детей в период их нахождения в детском учреждении, не исполнила свои обязанности, вследствие чего ребенок, находясь в детском саду, при неустановленных обстоятельствах получил телесные повреждения.
 
Кроме того, согласно заключению СМЭ телесные повреждения у ребенка в виде кровоподтеков в области правой лопатки, левого коленного сустава могли образоваться в срок 5-7 суток до осмотра, то есть в период, когда ребенок не посещал сад по болезни.
 
Прокурор по статье 110, часть 2, пункт 1, УК просил назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года.
 
Потерпевшая просила назначить наказание по статье 110, часть 2, пункт 1, УК и взыскать моральный ущерб и представительские расходы.
 
Сторона защиты просила оправдать К. за отсутствием состава уголовного правонарушения.
 
Подсудимая вину в предъявленном обвинении не признала, кроме одного удара ладонью, просила оправдать.
 
Суд, учитывая все обстоятельства по делу, переквалифицировал действия подсудимой с истязания лица, находящегося в беспомощном состоянии (статья 110, часть 2, пункт 1, УК), на статью 140, часть 2, УК, предусматривающую уголовную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником воспитательного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним.
 
Суд при назначении наказания учел наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного законом (статья 53 УК) в отношении подсудимой - наличие малолетнего ребенка, беременность.
 
Учитывая, что данное правонарушение относится к уголовному проступку, суд назначил К. штраф 30 МРП в размере 91 890 тенге с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, на срок 3 года.
 
Гражданский иск о компенсации морального вреда судом удовлетворен частично на сумму 200 000 тенге в пользу потерпевшей.
 
Приговор в законную силу не вступил.
 

Производителей мефедрона задержали в Алматы

29.09.2022, 17:25 24231
Производителей мефедрона задержали в Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 29 СЕНТЯБРЯ - В Алматы задержали семейную пару, которая занималась производством мефедрона в съемном доме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Преступное производство развернулось в одном из домов в Илийском районе Алматинской области. Задержаны супруги - 36-летний гражданин Ж. и 29-летняя гражданка Ж. В их съемном жилище обнаружено свыше 2 кг порошкообразного вещества, стеклянная колба с 7 литрами жидкости, около 40 литров химических веществ в канистрах, порошкообразные химические вещества, порядка 7 кг, кусты с растениями и инвентарь, использованный наркодельцами при изготовлении синтетического наркотика - мефедрона", - сообщает Polisia.kz.

 
Инструкции по изготовлению супруги получали через интернет, а сырье - через закладки.
 

По словам задержанных, "работодатель" обещал им за каждый килограмм синтетического наркотика вознаграждение в размере 1 миллиона тенге", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

 
Вещественные доказательства изъяты и направлены на судебно-химическую экспертизу. Уголовное дело расследует управление полиции Илийского района Алматинской области.

 

В Алматы из окна 18-го этажа выпал подросток

29.09.2022, 12:24 27061
В Алматы из окна 18-го этажа выпал подросток
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 29 СЕНТЯБРЯ - В Алматы в результате падения из окна 18-го этажа погиб подросток, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В результате падения из окна квартиры на 18-м этаже скончался подросток 2007 года рождения", - сообщили в департаменте полиции Алматы.

 
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства), уточняет Polisia.kz.
 
Назначена экспертиза.
 

В Актюбинской области у браконьера изъяли более 900 сайгачьих рогов

29.09.2022, 09:48 28961
В Актюбинской области у браконьера изъяли более 900 сайгачьих рогов
Фото: Polisia.kz
АКТОБЕ. 29 СЕНТЯБРЯ - В ходе проведения оперативных мероприятий на трассе Самара - Шымкент была остановлена автомашина ВАЗ-2110, в багажнике которой было обнаружено 765 сайгачьих рога, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За рулем находился 41-летний водитель, а на пассажирском сидении - 61-летний мужчина. В багажнике автомашины полицейские обнаружили 7 коробок с сайгачьими рогами. Пассажир пояснил, что коробки принадлежат ему и он намеревался продать рога. В коробках находилось 765 сайгачьих рогов", - сообщает Polisia.kz.

 
Кроме того, по месту жительства подозреваемого изъято еще 184 сайгачьих рога. Всего изъято 949 рогов.

 
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Напомним, в Казахстане могут разрешить платную спортивную охоту на сайгаков.

Предложение по отстрелу сайгаков в Казахстане прокомментировал член республиканского общественного экологического совета при партии АМАНАТ. Эксперт высказался, что предложение по отстрелу не выдерживает никакой критики.    

Само слово "отстрел" и то, что оно в себе несет, однозначно дискредитирует озвученную президентом страны идею о милосердной нации в контексте отношения к животным. С моральной и этической точки зрения предложение по отстрелу также не выдерживает никакой критики", - заявил Сергей Снегирев.    


Он подчеркнул, что "отстрел любых животных вне зависимости от их уникальности - неправильно и не несет в себе никакого положительного или конструктивного смысла".    
 

Задержан предприниматель, причинивший "Пассажирским перевозкам" ущерб в 300 млн тенге

27.09.2022, 20:30 43341
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - 27 сентября ДЭР по Астане задержан руководитель ТОО "Ас-Ай" Омар Аскар Асаевич по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Омар при взыскании с АО "Пассажирские перевозки" якобы понесенных убытков использовал заведомо ложные сведения об объемах поставок и сфальсифицированные заключения аудиторов, сообщает пресс-служба АФМ.
 
В результате незаконных действий квазигосударственной компании причинен ущерб на сумму свыше 300 млн тенге.
 
На похищенные средства Омар приобрел дорогостоящую квартиру в Астане стоимостью 125 млн тенге и Range Rover за 60 млн тенге.
 
Наряду с этим Омар для вывода средств в теневой оборот использовал фиктивные счета фактуры от номинальных юридических лиц на 1,3 млрд тенге.
 
В этой связи также расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 285,6 млн тенге. 
 
Следствие продолжается, иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
 

В Шымкенте уничтожили 12 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

27.09.2022, 18:21 45066
ШЫМКЕНТ. 27 СЕНТЯБРЯ - Более 12 тысяч бутылок с якобы элитным алкоголем утилизировали сегодня в Шымкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Хозяева контрафактного товара могли бы заработать на нем миллионы тенге, сообщает телеканал Otyrar
 

Подпольный цех обнаружили сотрудники шымкентского департамента экономических расследований. Два злоумышленника подделывали алкогольную продукцию известных отечественных марок", - рассказывается в сюжете. 

 
В соответствии с постановлением административного суда одного из задержанных оштрафовали на 150 тысяч тенге. Он компенсировал ущерб. Второго осудили на год лишения свободы. 
 

В изготовлении горячительных напитков он был не новичок. До открытия подпольного цеха занимался производством легального алкоголя", - сообщает телеканал.

 
По данным полиции, для цеха злоумышленник арендовал дом. Контрафакт реализовывали в Туркестанской и других областях страны.
 
По словам представителей департамента юстиции, суррогат полностью уничтожили. 
 
Всего с начала года в городе обнаружено уже девять подпольных цехов по производству фальшивого алкоголя. 
 
 

Ущерб в 10 млрд тенге ежегодно наносят мошенники казахстанцам

27.09.2022, 14:40 43351
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Ежегодно мошенники наносят ущерб казахстанцам в размере 10 млрд тенге, заявил в ходе пресс-конференции в СЦК глава МВД РК Марат Ахметжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Число таких преступлений неуклонно растет. К примеру, если за весь 2018 год было зарегистрировано 4 тысячи таких преступлений, то с начала этого года - уже 15 тысяч", - информирует Polisia.kz. 


Схемы совершения интернет-мошенничеств практически схожие. 
 
Мошенники представляются сотрудниками банков либо правоохранительных органов и используют сервисы по подмене абонентских номеров. Они убеждают граждан оформить кредит или перевести деньги на так называемый безопасный счет. Затем похищенные средства выводятся через сервисы международных переводов, переводятся в криптовалюту либо переправляются через границу в виде наличности. 
 

Полицейские устанавливают дропперов - это лица, причастные к обналичиванию денег, а также организаторы схем "обнала". Все они вовлекаются в преступную деятельность через объявления в соцсетях и мессенджерах. При этом главные организаторы, как правило, находятся за границей и в онлайн-режиме руководят процессом. Такие преступные группы выявлены в столице, Алматы, Павлодаре, Таразе и других регионах", - отметил глава ведомства. 

 
В начале сентября в Астане и Северо-Казахстанской области задержана ОПГ, занимавшаяся интернет-мошенничеством. От их действий пострадало больше 70 граждан, проживающих в разных городах республики. 
 

Потерпевшие продолжают обращаться с заявлениями. Им нанесен ущерб свыше 200 млн тенге. На сегодня установлено 60 дропперов. Совместно с коллегами из других стран принимаются меры к задержанию их сообщников за рубежом", - добавил спикер. 

 
Марат Ахметжанов также сообщил, что особое внимание сегодня уделяется выявлению и пресечению преступных схем, связанных с интернет-мошенничеством. 
 
По инициативе МВД операторы связи устанавливают программное обеспечение, блокирующее подменные номера, которые так активно используют мошенники. 
 
Совместно с Министерством цифровизации вырабатываются меры по установлению административной ответственности за это преступление. Повышается уровень подготовки специалистов в сфере информационных технологий. В Алматинской академии МВД на днях открылась специальная киберлаборатория. Там сотрудники будут обучаться новейшим методикам раскрытия киберпреступлений. 
 

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