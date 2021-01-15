Очередной феодальный произвол в отношении трудовых мигрантов выявлен в Казахстане

Нур-Султан. 14 января. Kazakhstan Today - Частный Фонд "Коргау - Астана" сообщил об очередном факте незаконной трудовой эксплуатации, выявленной в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

По информации фонда , 23-летняя гражданка Узбекистана приехала в Казахстан на заработки по приглашению своей знакомой - Магрипы (все имена изменены). Нанимательница девушки - Мадина зарегистрировала иностранку, после чего забрала ее документы и удерживала у себя. Сначала Фатима продавала овощи на рынке, при этом зарплату нанимательница обещала выплатить ближе к дате возвращения в Узбекистан. Сумма зарплаты не уточнялась. Через 2 месяца Мадина забрала девушку к себе домой, где Фатима нянчила детей и занималась всей работой по дому. Мадина обещала платить ей по $100, но не заплатила ни разу.

Так Фатима проработала более года, до начала августа 2020 года, после чего предприняла попытку уйти и забрать деньги за период работы. Однако деньги ей не были выплачены. Более того, узнав об этом, Магрипа разозлилась и применила к Фатиме физическую силу, била ее электрошокером несколько раз в область груди и рук, наносила побои также палкой", - рассказали в фонде.

По информации правозащитников, после этого девушка из страха продолжила работу. Ее документы по-прежнему находились в сейфе хозяйки дома, при этом последняя не предпринимала действий для оформления законного пребывания работницы в Казахстане.

В конце августа Фатиме удалось сбежать и обратиться в полицию. Также в полицию приехала Клара, дочь Мадины. В сопровождении сотрудников полиции Фатима вернулась в дом, где ее удерживали, забрала документы и личные вещи. Но денег ей так и не выплатили.

Вместе с тем Клара также предложила Фатиме работу няней. В новом доме к девушке относились лучше, Клара обещала помочь ей вернуться домой. Но, в конце концов поняв, что ее снова обманули, Фатима написала через телефон ребенка Клары своей матери, а та обратилась в посольство.

Пока девушку забрали представители фонда "Коргау - Астана", при этом у нее не было ни телефона, ни тёплых вещей.

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