В Алматинской области девочку-подростка шесть лет держали в рабстве и насиловали

Алматы. 6 января. Kazakhstan Today - Фонд "НеМолчи" рассказал о девушке из Узбекистана, которая в 12 лет попала в рабство в Алматинской области. Шесть лет она жила взаперти, без документов и врачебной помощи, постоянно подвергалась насилию и родила двух детей, передает Kazakhstan Today.

Как сообщается на странице Фонда в Facebook , когда девочке было 11 лет, она приехала в Алматы из Ташкента вместе с мамой и бабушкой. Мама девочки вскоре пропала, а сама она вместе с бабушкой оказалась на улице. У бабушки при этом не было даже документов, так как мать до своего исчезновения отдала их в залог.

Вскоре они познакомились с А., он предложил им работу - торговать товарами народного потребления. Он перевез их в дом к своим родителям. В тот же день девочку и ее бабушку, не церемонясь, заставили убирать дом. И затем ежедневно они убирали и стирали за всей семьей, готовили кушать и кормили 15 собак породы алабай, которых хозяин дома разводил на продажу.

Они еще толком не обжились, ей только на днях исполнилось 12 лет, как спустя несколько дней А. (ему было 24) изнасиловал ее, когда никого не было дома… Он стал насиловать ее каждый день иногда дома, иногда увозил в поле. Когда девочка пожаловалась его матери, та сказала, чтобы молчала. Об этом услышала бабушка девочки, и начался скандал. Тогда вмешался отец А. и сказал, что, если кто-то кому-то пожалуется, порубят на куски и скормят алабаям", - рассказали в Фонде.

По информации правозащитников, бабушка и внучка молчали от беспомощности. Им также угрожали уголовным преследованием якобы за незаконное пребывание в стране.

Сообщается, что через год девочка забеременела. Родители насильника выгнали бабушку из дома до того, как она об этом узнала. Девочку при этом оставили у себя. Говорить по телефону им разрешали только по громкой связи. Девочка не училась в школе и не наблюдалась у врачей.

На момент родов ей было всего 14 лет. Мать педофила отвезла девочку в роддом Алматы. По дороге сочинила историю, которую ребенок должен был повторить врачам, чтобы уберечь от тюрьмы педофила.

По информации фонда, в тот момент педофила также спасла мать этой несчастной девочки, неожиданно вернувшаяся из Узбекистана. Она заявила полиции, что девочка вступила в контакт с неустановленным лицом в Узбекистане и от него якобы забеременела. Также она написала заявление, что не имеет ни к кому претензий, и дело ушло в архив.

Стоит отметить, что роды прошли с осложнениями, в результате на свет появилась девочка. После роддома малолетняя мать с новорожденным попали в дом матери и ребенка. Как рассказали в Фонде "НеМолчи", в тот момент девочка переживала глубокую депрессию, ни с кем не разговаривала. Сотрудники дома матери опасались, что она сошла с ума. Через две недели мамаша педофила, войдя в доверие руководителя дома матери и ребенка, забрала несчастную девочку с ребенком обратно, якобы чтобы о них заботиться.

Кошмар продолжился. В 16 лет девушка родила второго ребенка. На этот раз полиции сказали, что подросток сама вступила в половую связь с неустановленным лицом. Мальчик родился слабым, постоянно болел. На все мольбы несчастной малолетней матери вызвать врача ее тираны отвечали отказом. Через три месяца ребенок скончался.

Жили в центре поселка Утеген-батыра, на главной улице, за стенами одного дома происходили вопиющие преступления, совершаемые членами одной семьи. В этом доме живет еще младший брат педофила А. и его младшая сестренка. Разница в возрасте у девочек два года, одна ходила в школу, другая батрачила и задавалась вопросом, почему меня не пускают в школу, почему меня не везут в больницу, когда болею, почему мои дети без документов, и их никто не ищет, не вызывает на прививки на медосмотр, на взвешивание", - пишет "НеМолчи".

Когда девушке исполнилось 18 лет, она сумела вырваться из рабства и обратилась в Фонд. Благодаря поддержке неравнодушных алматинцев у нее и ее ребенка есть одежда, еда и необходимые лекарства. Она на связи с бабушкой, которая за это время нашла работу. Им помогают получить документы.

Сейчас А. арестован, но на свободе все остальные члены его семьи, и мы видим, что мама с дочкой до сих пор в опасности. Ей нужна защита государства, ей нужна охрана СОБР, конспиративная квартира, пока все члены семьи не будут осуждены за укрывательство, незаконное удержание, за соучастие в преступлениях против половой неприкосновенности малолетнего ребенка", - подчеркивают в Фонде.

Правозащитники подчеркивают, что все шесть лет пребывания в этой семье девочку насиловали, она ни разу не вступила в половой акт добровольно. Преступника не останавливали ни ее жалобы на сильные боли, ни плач и мольбы.

Отправлять маму с ребенком в кризисный центр пока опасаются, в фонде считают, что за их жизни и здоровье должна нести ответственность полиция. Сейчас дело находится на контроле Минобразования, председателя Нацкомиссии по делам женщин и детского омбудсмена Узбекистана.

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