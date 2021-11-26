ОПГ нанесла ущерб государству в 2 миллиарда тенге

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Следствием установлено, что члены ОПГ зарегистрировали предприятия на территории Усть-Каменогорска и Алматы на номинальных директоров, сообщает пресс-служба АФМ РК.
В дальнейшем от их имени выписывали фиктивные бухгалтерские документы в адрес других предприятий-контрагентов, за что получали до 1,5% от общей суммы оборота.
Предварительный ущерб государству в виде неуплаченных налогов составляет свыше 2 млрд тенге.
Ведется следствие.
Ранее в Шымкенте пресечена деятельность двух преступных групп, нанесших государству ущерб на три миллиарда тенге.