23.02.2023, 09:59 55246
Организатор финпирамиды GAP в Шымкенте проведет более шести лет за решеткой
Сумма причиненного ущерба 33 гражданам составляет более 77 млн тенге
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Шымкент. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте завершено уголовное дело в отношении финансовой пирамиды GAP, ее организатор получил 6 лет и 8 месяцев лишения свободы, сообщает Агенство по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
Как рассказали в АФМ, подозреваемый заключал с жителями южных регионов страны договоры о предоставлении помощи в получении жилья или автомашины с обязательным вступительным взносом 240 тысяч тенге и дальнейшей выплатой средств в размере 75 тысяч тенге ежемесячно для накопления первоначальной суммы.
Однако вложившие свои деньги граждане так и не дождались жилья и автомобилей.
Сумма причиненного ущерба 33 гражданам, обратившимся с заявлением в ДЭР по городу Шымкенту, составляет более 77 млн тенге.
Приговором суда организатор признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет 8 месяцев.
Напомним, в марте прошлого года в Шымкенте выявили финансовую пирамиду, которая работала под видом производственного кооператива GAP.
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24.02.2023, 19:37 3211
В Акмолинской области главу Центра занятости населения осудили за взятки
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель центра занятости населения Аршалынского района с 2020 по 2022 год издавала приказы на командировки без своего фактического выезда и получила взятку от предпринимателя за покровительство.
В результате государству причинен ущерб в крупном размере - на 800 тыс. тенге. Урон чиновница возместила в полном объеме.
Кроме того, как оказалось, будучи экс-руководителем центра занятости населения женщина заключала договора с компанией о госзакупках на образовательные услуги по переподготовке безработных. Директор ТОО за покровительство и заключение в будущем новых договоров заплатил ей 560 тыс. тенге.
Бизнесмена также осудили за дачу взятки. Подсудимые вину признали, поэтому уголовное дело рассматривали в согласительном производстве.
Приговором суда чиновнице назначен штраф 16 770 000 тенге, а предпринимателю - 11 180 000 тенге. Также они лишены права занимать должности на государственной службе.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что майор полиции отделался штрафом за взятку в Астане.
Сотрудники Антикора требовали взятки от сельских акимов в Туркестанской области. За совершение тяжкого должностного преступления два бывших сотрудника Антикоррупционной службы осуждены на 6 лет лишения свободы каждый.
В Караганде по подозрению в получении взятки задержан заместитель акима района Алихана Бокейхана.
В Атырау по подозрению в получении взятки задержан руководитель департамента промышленной безопасности МЧС РК.
24.02.2023, 19:07 4521
Майор полиции отделался штрафом за взятку в Астане
Полицейский оштрафован на 7,5 млн тенге, плюс пожизненный запрет занимать должности на государственной службе
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Районным судом №2 Сарыаркинского района Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении Е. по ст.24 ч.3 - ст.190 ч.3 п.2 УК, сообщает пресс-служба суда.
Следствием установлено, что Е. являясь заместителем начальника отдела полиции управления полиции района "Алматы" ДП Астаны пообещал потерпевшей за 1 млн тенге прекратить уголовное дело в отношении ее сожителя. После получения денег Е. был задержан сотрудниками управления собственной безопасности.
Дело поступило в суд с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины, заключенным между прокурором и подсудимым Е.
По условиям процессуального соглашения прокурор просил назначить Е. наказание в виде штрафа в размере 7,5 кратной суммы похищенного имущества (7,5 млн тенге).
Е. вину в предъявленном обвинении полностью признал и раскаялся. Потерпевшая согласилась с заключенным процессуальным соглашением и мерой наказания.
Е. признан виновным в покушении на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершённое должностным лицом.
Санкция ст.190 ч.3 п.2 УК предусматривает ограничение либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, а также штрафом от 10 до 20-кратного размера похищенного имущества.
Согласно требованиям ст.55 ч.3 и 56 ч.3 УК размер штрафа при заключении процессуального соглашения и за неоконченное преступление не может превышать 7,5-кратной суммы похищенного имущества.
По итогам рассмотрения процессуального соглашения Е. признан виновным по ст.24 ч.3 - ст.190 ч.3 п.2 УК и осужден к штрафу в размере 7,5 млн тенге, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.
Е. также лишен специального звания майор полиции.
Приговор суда вступил в законную силу.
Напомним, сотрудники Антикора требовали взятки от сельских акимов в Туркестанской области. За совершение тяжкого должностного преступления два бывших сотрудника Антикоррупционной службы осуждены на 6 лет лишения свободы каждый.
В Караганде по подозрению в получении взятки задержан заместитель акима района Алихана Бокейхана.
В Атырау по подозрению в получении взятки задержан руководитель департамента промышленной безопасности МЧС РК.
24.02.2023, 18:23 6461
Астанчанину грозит до 15 лет лишения свободы за поставку и сбыт мефедрона
При задержании складмена оперативники изъяли пакет, в котором находилось 30 "бомб"
Фото: Polisia.kz
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - До 15 лет лишения свободы грозит астанчанину за поставку и сбыт мефедрона в Акмолинской области, сообщает Polisia.kz.
Была получена оперативная информация в отношении жителя Астаны, который занимался поставкой и сбытом мефедрона в особо крупном размере, как в самой столице, так и за ее пределами. По данному факту было начато досудебное производство по пункту 5 части 3 статьи 297 УК РК (Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ с использованием электронных и информационных ресурсов)", - проинформировали в полиции.
При задержании складмена оперативники изъяли пакет, в котором находилось 30 "бомб", в каждом из которых от 10 до 30 расфасованных закладок. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является психотропным веществом - мефедрон общим весом 843 грамма.
Сообщается, что 35-летний астанчанин не успел спрятать закладки по тайникам. Также наркополицейские изъяли мобильный телефон подозреваемого, в котором имеется переписка c куратором по продаже наркотических средств и фотоотчет о сбыте мефедрона.
23 февраля подозреваемый был заключен под стражу. Полицейскими продолжается работа по установлению других участников преступной деятельности", - добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что Комитет национальной безопасности пресек деятельность преступной группы, организовавшей устойчивый канал поставок и сбыта синтетических наркотиков в особо крупных размерах на территории Казахстана.
25 января стало известно, что в Костанае две студентки колледжа занимались закладкой наркотиков, их задержали с поличным. При проведении обыска у девушек изъяли 50 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. В дальнейшем при проведении обыска съемной квартиры обнаружены и изъято 192 грамма синтетического наркотика - мефедрона.
20 января в Астане полицейские задержали 27-летнего мужчину, у которого в ходе личного обыска обнаружено 3 свертка с мефедроном. При обыске по месту жительства изъято 50 свертков мефедрона и электронные весы. Общий вес изъятой "синтетики" составил более 50 граммов, что составило бы более 200 разовых доз для наркопотребления.
16 января в Кызылорде в результате проведенных специальных оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц города остановлена автомашина, в которой при обыске обнаружено 165 свертков с синтетическим наркотическим веществом.
24.02.2023, 18:05 9431
В Алматы проведена спецоперация по пресечению канала незаконного оборота оружия
Фото: КНБ РК
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Алматы. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности в городе Алматы проведена спецоперация по пресечению канала незаконного оборота оружия, задержаны организатор и его пособники, сообщает пресс-служба КНБ РК.
Данной операции предшествовала длительная оперативная разработка, в ходе которой была задокументирована схема поставок, сбыта огнестрельного и холодного оружия, а также редких модификаций боеприпасов", - проинформировали в пресс-службе.
Злоумышленники соблюдали строгие меры конспирации, использовали нестандартные способы сделок, что усложняло изобличение криминальной сети.
Преступный бизнес был ликвидирован. Установлено, что большая часть вооружения поступала из ближнего зарубежья по налаженным законспирированным каналам", - сообщили в КНБ.
По данным комитета, из незаконного оборота изъято 12 единиц оружия (усовершенствованные пистолеты, винтовки, ружья с современными девайсами), более 2000 боеприпасов, а также различные виды холодного оружия (лимитированные версии элитных ножей, кинжалов, сабель, тростей со скрытыми клинками и другое).
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что КНБ РК ликвидировал международный наркоканал.
24.02.2023, 12:14 18701
Дело о рейдерских захватах: задержан переправивший членов ОПГ через госграницу
Фото: Depositphotos
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Тараз. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области установлен и задержан местный житель, который 6 августа 2022 года года в районе села Сортобе организовал незаконное пересечение госграницы через брод членам организованной преступной группы "Коспаев", сообщили в Генеральной прокуратуре РК.
Как сообщалось ранее, Агентством по финансовому мониторингу объявлены в международный розыск за совершение преступлений по статье 249 УК РК (Рейдерство) и статье 262 УК (Организация преступной группы и их участие в них) члены ОПГ "Коспаева" Шалин, Имашев и Коспаев.
По имеющейся информации, указанные лица покинули страну через госграницу расположенного на территории Жамбылской области.
10 ноября 2022 года отделом полиции Кордайского района зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 394 УК (Организация незаконной миграции). 11 ноября .2022 года постановлением прокурора Кордайского района Бирлика Избасарова из числа опытных сотрудников полиции и пограничного управления создана межведомственная группа", - проинформировали в Генпрокуратуре.
В ведомстве отметили, что подозреваемый признался в содеянном, досудебное расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры.
Напомним, по предварительным расчетам, сумма причиненного ущерба потерпевшим от деятельности ОПГ по захвату компаний составила свыше 18 млрд тенге.
14 июля в отношении граждан Бабаева Р., Танашева Т., Абижанова Д. и Алтыбасарова А. судом санкционирована мера пресечения - содержание под стражей. Коспаев, Шалин и Имашев объявлены в международный розыск. С санкции суда арестованы обнаруженные денежные средства вышеуказанных граждан на сумму почти 9 млн долларов, золотые брендовые украшения, 154 объекта недвижимого имущества подозреваемых и аффилированных с ними лиц. Изъято 19 автомобилей премиум-класса", - сообщили в пресс-службе АФМ.
В феврале текущего года двух фигурантов данного дела отпустили под домашний арест.
24.02.2023, 10:47 21031
Шестерых иностранцев с поддельными документами задержали при попытке въехать в Казахстан
В отношении граждан Таджикистана ведется разбирательство
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Алматы. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете национальной безопасности сообщили о задержании пограничниками шестерых граждан Республики Таджикистан с поддельными документами.
По информации КНБ, 22 февраля в международном аэропорту Алматы и пункте пропуска "Шарбакты" Павлодарской области задержаны 6 граждан Республики Таджикистан.
В ходе осуществления паспортного контроля у указанных граждан выявлены поддельные справки о разрешении временного пребывания на территории РК и паспорта с поддельными оттисками штампов Пограничной службы о пересечении границы", - рассказали в ведомстве, добавив, что в отношении данных граждан проводится разбирательство.
Ранее сообщалось, что девять граждан Пакистана пытались незаконно проникнуть в Казахстан.
23.02.2023, 17:31 48591
Насильника двух детей приговорили к пожизненному заключению в Мангистауской области
Фото: Depositphotos
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Мангистау. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Насильнику двоих детей в Мангистауской области пересмотрели приговор в сторону ужесточения. Он приговорен к пожизненному заключению.
Судом первой инстанции М. был признан виновным в том, что он, являясь сожителем Н., неоднократно совершал развратные действия, изнасилования, насильственные действия сексуального характера в отношении ее малолетних детей и ему по совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет", - сообщили в пресс-службе облсуда.
В апелляционной жалобе адвокат законного представителя потерпевших, указывая на мягкость назначенного наказания, просил изменить приговор в отношении насильника и назначить ему пожизненное лишение свободы.
Апелляционной коллегией установлено, что назначенное судом первой инстанции наказание не соответствует содеянному М. деяний, т.к. осужденный совершил особо тяжкое преступление, в отношений 2 малолетних потерпевших", - говорится в информации суда.
Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда приговор суда первой инстанции отменен. Подсудимому назначено пожизненное лишение свободы.
В связи с тем что дело рассмотрено в закрытом режиме, иные подробности не подлежат разглашению.
Ранее сообщалось, что убивший несовершеннолетнюю девочку в Жетысуской области насильник получил пожизненный срок.
Житель Талдыкоргана получил 20 лет тюрьмы за развращение малолетней дочери. Отбывать наказание извращенец будет в исправительном учреждении максимальной безопасности.
23.02.2023, 13:35 53356
В 2022 году из Казахстана экстрадировано 80 иностранных преступников - Генпрокуратура
По категориям преступлений лица выдаются в основном за мошенничества, кражи, убийства, незаконный оборот наркотиков
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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 году из Республики Казахстан экстрадировано 80 иностранных преступников, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
В 2022 году нами было рассмотрено более 90 запросов иностранных государств о выдаче, из которых удовлетворено 80. Основными партнерами Казахстана являются Россия, Узбекистан и Кыргызстан, с которыми отмечается наибольший объем взаимодействия по вопросам экстрадиции. Данное обстоятельство обусловлено схожестью правовых систем государств, близостью их географического расположения и интенсивностью миграционных потоков", - проинформировали в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.
Сообщается, что по категориям преступлений лица выдаются в основном за мошенничества, кражи, убийства, незаконный оборот наркотиков.
Вместе с тем, отметили в ведомстве, интеграция Казахстана в мировое сообщество позволяет нам эффективно взаимодействовать и с иностранными партнерами из стран дальнего зарубежья. Правовой основой такого сотрудничества являются двусторонние и многосторонние договоры, участником которых является наше государство.
Со странами, с которыми отсутствуют договоры об экстрадиции, вопросы о выдаче лиц рассматриваются на основе действующего в международном праве принципа взаимности. При этом мы руководствуемся требованием обоюдного признания деяния преступлением. В частности, за последние годы нами были выданы разыскиваемые лица по запросам компетентных органов США, Турции, Литвы", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что своевременно и качественно оказываемая правоохранительным органам иностранных государств правовая помощь в вопросах экстрадиции во многом способствует положительному рассмотрению казахстанских запросов о выдаче лиц нашими зарубежными партнерами.
В целом проводимая в этом направлении работа позволяет изобличить скрывшихся преступников и, главное, воспрепятствовать их уходу от установленной законом уголовной ответственности за совершенные преступления", - добавили в Генпрокуратуре.
Ранее в Генпрокуратуре рассказали об экстрадированных в Казахстан за убийство, торговлю людьми и хищения.
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