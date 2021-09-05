Оружие и боеприпасы обнаружили в машине у жителя Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. 4 СЕНТЯБРЯ - В столице задержали мужчину, в машине которого обнаружены оружие и боеприпасы, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в департаменте полиции Нур-Султана, мужчину задержали по наводке в ходе операции "Правопорядок".

В 22.05 на улице Баршын была остановлена автомашина марки Toyota под управлением 32-летнего мужчины. Установлено, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Права на машину у задержанного отсутствовали. В ходе осмотра автомобиля изъяты три кухонных и один охотничий ножи, гладкоствольное оружие калибра 32 миллиметра и патроны к нему".

По факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Проводится расследование.

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