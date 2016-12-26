От 4 до 9 лет проведут в колонии жители Караганды, готовившие теракты в Южном Казахстане

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От 4 до 9 лет проведут в колонии жители Караганды, готовившие теракты в Южном Казахстане26.12.2016
Криминал  15:41

Шымкент. 26 декабря. Kazakhstan Today - В специализированном межрайонном уголовном суде Южно-Казахстанской области вынесен приговор трем молодым жителям Караганды, обвиняемым в ряде тяжких преступлений, в том числе в подготовке терактов и разбойного нападения, сообщает Отырар TV.

Приговором суда организатор группы Самат Ж. осужден на 9 лет, соучастник Александр К. - на 8 лет и еще один соучастни Асиф Т. - на 4 года 9 месяцев колонии строгого режима, передает Kazakhstan Today.

"Установлено, что Самат и Александр состояли в экстремистской организации "ДАИШ", запрещенной в Казахстане. В компьютере у Асифа находились материалы экстремистского характера. В июне - мае 2016 года они готовили покушение на одного из шымкентских бизнесменов с целью получить средства для совершения в дальнейшем террористических актов. Однако, не доведя своего умысла по независящим причинам, они были задержаны сотрудниками КНБ. Приговор пока не вступил в законную силу", - отметили в суде.
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