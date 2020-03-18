Система Orphus

7 лет проведут в колонии чиновники Атырауской области за хищение в особо крупных размерах

17.03.2020, 19:18 3889
Атырау. 17 марта. Kazakhstan Today - Ряд должностных лиц в сфере культуры Атырауской области приговорен к лишению свободы сроком от пяти до семи лет за хищение бюджетных средств в особо крупных размерах, передает Kazakhstan Today.
 

Завершено досудебное расследование в отношении экс-руководителя ГУ "Управление культуры, архивов и документации Атырауской области" С. Сабыра, директора КГКП "Атырауская областная филармония имени Н. Жантурина" Г. Дуйсенгалиева, руководителя отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансово-экономической службы управления А. Рахматулиной и бухгалтера Г. Самариденовой Сабыр и другие подозревались злоупотреблении должностными полномочиями и в хищении вверенных бюджетных средств в особо крупном размере путем обналичивания через аффилированных лиц под предлогом проведения культурно-массовых мероприятий", - сообщили в Антикоррупционной службе.

 
16 марта текущего года суд №2 Атырау приговорил Сабыра к 7 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности, Дуйсенгалиева - к 7 годам ограничения свободы, Самариденову и Рахматулину - к 7 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания до 5 лет.
 
Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая