7 лет проведут в колонии чиновники Атырауской области за хищение в особо крупных размерах

Атырау. 17 марта. Kazakhstan Today - Ряд должностных лиц в сфере культуры Атырауской области приговорен к лишению свободы сроком от пяти до семи лет за хищение бюджетных средств в особо крупных размерах, передает Kazakhstan Today.

Завершено досудебное расследование в отношении экс-руководителя ГУ "Управление культуры, архивов и документации Атырауской области" С. Сабыра, директора КГКП "Атырауская областная филармония имени Н. Жантурина" Г. Дуйсенгалиева, руководителя отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансово-экономической службы управления А. Рахматулиной и бухгалтера Г. Самариденовой Сабыр и другие подозревались злоупотреблении должностными полномочиями и в хищении вверенных бюджетных средств в особо крупном размере путем обналичивания через аффилированных лиц под предлогом проведения культурно-массовых мероприятий", - сообщили в Антикоррупционной службе.

16 марта текущего года суд №2 Атырау приговорил Сабыра к 7 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности, Дуйсенгалиева - к 7 годам ограничения свободы, Самариденову и Рахматулину - к 7 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания до 5 лет.

Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

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