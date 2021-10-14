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Отчим насиловал школьницу в течение четырех лет: чтобы доказать изнасилование, девочка записала все на диктофон

13.10.2021, 09:01 47278
Отчим насиловал школьницу в течение четырех лет: чтобы доказать изнасилование, девочка записала все на диктофон
УРАЛЬСК. 13 ОКТЯБРЯ - Отчим насиловал школьницу в Уральске: четыре года девочке не верили родные и педагоги, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Жителя Уральска подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Возбуждено уголовное дело. Поводом стало заявление школьницы. Как рассказала пострадавшая, отчим издевался над ней четыре года, с 13-ти лет. Все это время подросток жаловалась маме, педагогам, психологам, но ей никто не верил. А когда она попыталась совершить суицид, девочку госпитализировали в психбольницу. Мужчину допросили только после того, как подросток предоставила доказательство - аудиозапись с моментом насилия, сообщает телеканал "Астана". 
 

По обстоятельствам дела сейчас мы не можем разглашать информацию, так как она касается половой неприкосновенности несовершеннолетней. Следственные действия проводятся, будет назначаться судебно-психиатрическая экспертиза и в отношении несовершеннолетней, и в отношении человека, в отношении которого подано заявление", - сказал Нурлан Кужахметов, и. о. заместителя начальника управления полиции Уральска. 

 
Подозреваемому грозит до 17 лет тюрьмы либо пожизненное заключение. Стало известно, что мама и бабушка сейчас требуют от подростка отказаться от обвинений. К слову, по данным полиции, в Уральске в этом году на 30% увеличилось число жертв сексуального насилия среди несовершеннолетних.

 

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    "В доме на полу лежали полуобожженные тела его хозяев - 83-летней женщины и 74-летнего мужчины, с признаками насильственной смерти. На их телах имелось множество колото-резаных ножевых ранений. По данному факту сразу было начато досудебное расследование по части 2 статьи 99 УК РК (убийство - прим. автора), в рамках которого на протяжении восьми месяцев оперативники тщательно изучали все обстоятельства произошедшего и отрабатывали одновременно сразу несколько версий", - говорится в сообщении.

    В октябре текущего года подозреваемый в этом страшном преступлении был установлен. Им оказался 37-летний житель региона, который "испытывал определенную неприязнь к потерпевшим".

    "Сразу после совершения убийства он умышленно поджег дом и скрылся с места происшествия. Сейчас подозреваемый содержится под стражей, досудебное расследование продолжается", - сказал заместитель начальника Департамента полиции ВКО Талгат Шаяхметов.

    В ведомстве добавили, что за это особо тяжкое преступление подозреваемому, если суд признает его виновным, может быть назначено суровое наказание - до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

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