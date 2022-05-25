Пистолеты и боеприпасы незаконно хранил дома житель ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 24 МАЯ - В Восточно-Казахстанской области в ходе проведения спецоперации "Кару" выявили 32-летнего мужчину, который хранил в своем доме целый арсенал оружия: пистолеты и боеприпасы к ним, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе санкционированного обыска в частном доме злоумышленника полицейскими было обнаружены и изъяты: пистолет, переделанный из газового пистолета модели МР-79-8, газовый пистолет марки WALTHERP, пневматический самозарядный многозарядный газобаллонный пистолет модели МР-654К и сигнальный пистолет модели СПШ 44, а также более 150 патронов к ним. Данные патроны изготовлены заводским способом и пригодны для выстрелов", - сообщили в департаменте полиции ВКО.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 287, часть 3, УК РК "Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".
В настоящее время по делу ведется следствие.