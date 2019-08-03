Петропавловск. 2 августа. Kazakhstan Today - Подозреваемого в наркосбыте с 80 килограммами запрещенного вещества задержали в Северном Казахстане, передает Kazakhstan Today.

В районе имени Г. Мусрепова по подозрению в сбыте наркотиков оперативники задержали 46-летнего мужчину. Как пояснил и.о. начальника управления по противодействию наркопреступности департамента полиции региона майор полиции Иван Терзиди, в ходе оперативно-розыскных мероприятий на 246-м километре автодороги Жезказган - Петропавловск была остановлена автомашина, в которой обнаружены и изъяты четыре мешка и свертки с веществом растительного происхождения. Судебно-химическое исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим средством - марихуаной высушенной весом 80 килограммов 285 граммов и гашишем весом 88,09 грамма.

По данному факту проводится расследование по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет". Задержанный водворен в следственный изолятор.

С начала года полицейские Северо-Казахстанской области изъяли около 200 килограммов различных наркотических веществ, в том числе 112 граммов героина, проинформировали в пресс-службе департамента полиции региона.

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