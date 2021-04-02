Подозреваемый в убийстве россиянин работал шеф-поваром ресторана в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Полицейские Нур-Султана задержали россиянина, 10 лет разыскиваемого за убийство, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Находящийся в международном розыске уголовный преступник задержан полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Установлено, что 33-летний гражданин РФ в 2011 году в Санкт-Петербурге причинил тяжкий вред здоровью, повлекший смерть человека. Скрываясь от уголовного преследования, мужчина 10 лет находился в розыске. В последние годы он проживал на территории Казахстана под чужим именем и документами, вел вполне безобидный образ жизни, обзавелся семьей и даже работал шеф-поваром в одном из столичных ресторанов. При задержании разыскиваемый тщетно пытался скрыть свою личность, но полицейские провели сравнение по отпечаткам пальцев и подтвердили его личность", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

Ему вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть человека. Инициатор розыска - УМВД по городу Санкт-Петербургу. В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания ДП, решается вопрос об экстрадиции в Россию.





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