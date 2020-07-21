Подпольный цех по изготовлению суррогатного алкоголя организовал житель Павлодара в частном доме

Павлодар. 20 июля. Kazakhstan Today - Сотрудники департамента экономических расследований по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу задержали 53-летнего мужчину, который в арендуемом частном доме в Павлодаре организовал подпольный цех по изготовлению суррогатного алкоголя с поддельными учетно-контрольными марками, передает Kazakhstan Today.

Подозреваемый в течение одного года ежедневно изготавливал по 35-40 бутылок суррогатной алкогольной продукции. Он снимал со старых бутылок, бывших в употреблении, учетно-контрольные марки, после чего заливал туда спиртосодержащую жидкость. Затем наклеивал на бутылки учетно-контрольные марки, склеенные из нескольких частей в одну. Суррогат он сбывал через торговые точки города Павлодара без разрешительных документов и лицензии, сообщили в пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу.

По данному факту департаментом начато досудебное расследование по части 2 статьи 233 УК РК (Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок).

В ходе осмотра с места происшествия обнаружены и изъяты 3 ёмкости со спиртосодержащей жидкостью объемами 20 и 40 литров, 47 бутылок готовой алкогольной продукции, клей, шприцы, шланги, воронки и другое оборудование для кустарного производства алкоголя.

Суррогатная алкогольная продукция производилась в антисанитарных условиях из сомнительных материалов и имитацией продукции различных заводов по выпуску алкогольной продукции", - отметили в Комитете.

По данному факту проводятся следственные действия, назначены экспертизы.

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