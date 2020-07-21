Система Orphus

Подпольный цех по изготовлению суррогатного алкоголя организовал житель Павлодара в частном доме

20.07.2020, 18:23 5482
Павлодар. 20 июля. Kazakhstan Today - Сотрудники департамента экономических расследований по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу задержали 53-летнего мужчину, который в арендуемом частном доме в Павлодаре организовал подпольный цех по изготовлению суррогатного алкоголя с поддельными учетно-контрольными марками, передает Kazakhstan Today.
 
Подозреваемый в течение одного года ежедневно изготавливал по 35-40 бутылок суррогатной алкогольной продукции. Он снимал со старых бутылок, бывших в употреблении, учетно-контрольные марки, после чего заливал туда спиртосодержащую жидкость. Затем наклеивал на бутылки учетно-контрольные марки, склеенные из нескольких частей в одну. Суррогат он сбывал через торговые точки города Павлодара без разрешительных документов и лицензии, сообщили в пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу.
 
По данному факту департаментом начато досудебное расследование по части 2 статьи 233 УК РК (Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок).
 
В ходе осмотра с места происшествия обнаружены и изъяты 3 ёмкости со спиртосодержащей жидкостью объемами 20 и 40 литров, 47 бутылок готовой алкогольной продукции, клей, шприцы, шланги, воронки и другое оборудование для кустарного производства алкоголя.
 

Суррогатная алкогольная продукция производилась в антисанитарных условиях из сомнительных материалов и имитацией продукции различных заводов по выпуску алкогольной продукции", - отметили в Комитете.

 
По данному факту проводятся следственные действия, назначены экспертизы.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая