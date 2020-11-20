Погранслужба изъяла у браконьеров 41 тюленя

Нур-Султан. 19 ноября. Kazakhstan Today - В ходе совместных с пограничной службой Российской Федерации профилактических мероприятий по пресечению браконьерской деятельности и охране ресурсов в акватории Каспийского моря, проводимых в октябре и ноябре 2020 года, пограничной службой Комитета национальной безопасности РК было задержано 111 нарушителей, передает Kazakhstan Today.

В пограничном пространстве задержано 111 нарушителей, из них 20 нарушителей пограничного режима, 89 - режима территориальных и внутренних вод (моря) и 2 нарушителя правил рыболовства", - сообщает пресс-служба КНБ РК.

В ведомстве проинформировали, что у нарушителей было изъято 5 плавсредств, 9 двигателей, орудий браконьерского лова: более 281 километра сетей и крючковых снастей, 71 других орудий лова. Также у них были обнаружены рыбы осетровых пород - 1573 штук (7,8 тыс. килограммов), частиковых пород - 4 719 штук (4,6 тыс. килограммов), а также 41 тюлень.

Наложен штраф в размере 2,66 млн тенге. Предотвращенный пограничной службой ущерб оценивается на сумму более 2 млрд тенге", - добавили в пресс-службе.

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