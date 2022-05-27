Похищенные во время январских погромов оружие и боеприпасы обнаружены в Таразе

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Среди оружия были автомат Калашникова с магазином, двуствольные охотничьи ружья марки ТОЗ-БМ, травматический пистолет марки EKOL Special 99, магазин от пистолета Макарова, 2 гранаты марки ГСЗ, 2 электрошокера ЭШУ-200, штык-нож, 40 патронов калибра 9 мм, пустые гильзы калибра 16 мм", - рассказали в департаменте полиции Жамбылской области.
Начато досудебное расследование по статье УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". На оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза.
Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что лицо, сообщившее об обнаружении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее их в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет, если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется", - говорится в сообщении.