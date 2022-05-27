Похищенные во время январских погромов оружие и боеприпасы обнаружены в Таразе

ТАЛДЫКОРГАН. 26 МАЯ - В Талдыкоргане задержаны преступники, которые украли с местного завода свинцовые слитки на сумму 10 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, подозреваемые выносили с территории завода свинцовые чушки, каждая из которых весила 33 килограмма, в течение нескольких месяцев.

В настоящее время трое подозреваемых находятся под стражей.

Часть похищенного, а это 52 слитка общим весом более 1,5 тонны, найдены в частном доме одного из задержанных. Предварительно установлено, что краденый свинец реализовывался в Алматы", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

По факту кражи проводится досудебное расследование по статье 188, часть 4, Уголовного кодекса РК (Кража в крупном размере).