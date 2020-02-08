Полиция установила подозреваемого в нанесении ножевых ранений студенту в Актобе

По подозрению в совершении данного преступления задержан 17-летний студент 2-го курса вышеуказанного учебного заведения. Нож - орудие преступления - изъят. Проводятся следственные действия", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.
В полиции также отметили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 99 с применением части 3 статьи 24 УК РК (Покушение на убийство).
Напомним, 5 февраля за общежитием Актюбинского регионального государственного университета (АРГУ) имени Жубанова между студентами произошла драка, в ходе которой один нанес ножевые ранения студенту. Пострадавший со множественными ножевыми ранениями был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи города Актобе.
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