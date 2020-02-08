Полиция установила подозреваемого в нанесении ножевых ранений студенту в Актобе

Потерпевшей позвонили с заграничного номера и сообщили, что миллион уже близко. Однако за дальнейшую пересылку необходимо заплатить 800 евро. Через еще некоторое время сообщили, что необходимо еще $5 тыс. для антикоррупционной экспертизы.