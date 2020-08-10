Полиция закрыла сауну с 40 посетителями в Актау

Актау. 9 августа. Kazakhstan Today - Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность сауны в период ограничительных мер в 22-м микрорайоне, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области рассказали, что проверку саун проводили оперативники управления криминальной полиции совместно с сотрудниками СОБР.

8 августа, в 23.00, работал один из оздоровительных комплексов в 22-м микрорайоне, где находились около 40 посетителей. Все 15 кабин были заняты.

В отношении нарушителей карантина составлен административный протокол по статье 425 Кодекса об административных правонарушениях РК. Материалы дел направлены в департамент санитарно-эпидемиологического надзора по Мангистауской области.

Граждан призвали не нарушать карантин, строго придерживаться правил и применять средства индивидуальной защиты.

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