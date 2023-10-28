Продавали наркотики через продуктовые магазины: в ЗКО ликвидирована ОПГ  

Фото: Polisia.kz

Рассказать друзьям

Уральск. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе проведения спецоперации сотрудники департамента по противодействию наркопреступности МВД РК и управления по противодействию наркопреступности ДП ЗКО ликвидировали каналы поставки наркотиков в западные регионы Казахстана, сообщает - В ходе проведения спецоперации сотрудники департамента по противодействию наркопреступности МВД РК и управления по противодействию наркопреступности ДП ЗКО ликвидировали каналы поставки наркотиков в западные регионы Казахстана, сообщает Polisia.kz





Преступная группа состояла из 8 человек - жителей Алматы, Шымкента, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей. Они сбывали маковую солому через сеть продуктовых магазинов в Уральске и Актобе.





В ходе обыска в продуктовых магазинах обнаружены наркотические средства, коробки с растворителем, электронные весы для взвешивания в граммах, кроме того, в каждом магазине имелся кассовый журнал.









Всего в ходе следственно-оперативных действий изъято 994 мешка маковой соломы с примесью, более 10 коробок с растворителем, около 5 млн тенге, четыре дорогие авто и грузовая автомашина DAF. По результатам экспертизы общий вес изъятой маковой соломы составил 1 т 635 кг 257 г.



