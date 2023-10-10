09.10.2023, 11:17 49316
Прокуратура СКО отменила госзакупки по ремонту дорог на 360 миллионов тенге
Аким сельского округа оплатил 7 миллионов тенге за ремонт дорог, который фактически не был выполнен
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Петропавловск. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры Северо-Казахстанской области выявили грубейшие нарушения законодательства о госзакупках. Должностные лица отдела экономики и финансов Акжарского района проводили государственные закупки по ремонту дорог в трех селах без прохождения ведомственной экспертизы, сообщили в прокуратуре региона.
Принятыми мерами прокурорского надзора данные закупки отменены, в результате чего предотвращено расходование бюджетных средств на сумму 363 миллиона тенге", - проинформировали в ведомстве.
В другом случае, по данным прокуратуры, в этом же районе аким сельского округа по договору на ремонт внутрипоселковых дорог в селе Талшик произвел оплату в размере 7 миллионов тенге за работы, которые фактически не выполнены.
По акту надзора и рекомендациям совета по этике аким сельского округа за дискредитацию государственной службы привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, ведется работа по возмещению бюджетных средств", - отметили в прокуратуре.
Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил обеспечить надлежащее качество строительства дорог.
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10.10.2023, 12:52 11306
Кыргызстан не делал запросов в Казахстан по активам Кольбаева - Минфин
Главу крупной ОПГ ликвидировали 4 октября при попытке задержания, его активы оцениваются примерно в $1 млрд
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Кыргызстан пока не обращался к Казахстану с запросом о незаконных активах криминального авторитета Камчы Кольбаева, сообщил сегодня в кулуарах правительства министр финансов Ерулан Жамаубаев.
Такая работа нами самими проводится, поэтому вчера состоялось первое заседание комиссии по возврату капиталов. Результаты будут озвучены в ближайшее время. что касается кыргызских коллег, то пока таких запросов в Министерство финансов не поступало", - рассказал министр.
На вопрос, будет ли Казахстан возвращать незаконные активы Кольбаева, если таковые будут обнаружены, Жамаубаев ответил, что это зависит от расследования и от того, принадлежат ли эти средства и активы кыргызскому криминальному авторитету.
Будем смотреть по мере поступления запросов с их стороны", - подытожил глава ведомства.
По информации "Sputnik Кыргызстан", глава ОПГ Кольбаев ликвидирован 4 октября при попытке задержания.
ГКНБ Кыргызстана заявил, что стоимость его активов оценивается примерно в $1 млрд. При этом искать их будут в том числе и в Казахстане.
Ранее КНБ Казахстана провел спецоперацию в трех регионах страны. Задержаны 72 члена ОПГ. Они подозреваются в незаконном хранении оружия и наркотиков, вымогательстве, организации каналов нелегальной миграции.
10.10.2023, 11:51 15086
Гибель студента в Щучинске: полиция начала расследование
Фото: Polisia.kz
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Щучинске расследуют гибель 19-летнего студента. С этой целью создана специальная следственно-оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата МВД и областного департамента полиции.
Дополнительно возбуждены уголовные дела по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства), а также по заявлению родственников погибшего по статье 194, часть 2, УК РК о вымогательстве у него денежных средств. Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщает Polisia.kz.
По результатам предварительного следствия будет дана правовая оценка. Ход расследования находится на особом контроле Министерства внутренних дел.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел провести тщательное расследование всех обстоятельств гибели юноши.
На днях в соцсетях появилось обращение матери погибшего Романа Бодагова к президенту Казахстана и главе МВД. Она сообщила, что ее сын подвергался неоднократному вымогательству, и предположила, что его убили.
10.10.2023, 11:15 16916
Получил переломы и сотрясение мозга: уголовное дело завели по факту избиения школьника в Костанайской области
В рамках досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям сотрудников школы
Фото: Polisia.kz
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Костанай. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области завели уголовное дело завели по факту избиения ученика в кушмурунской школе.
Как сообщает газета "Костанайские новости", досудебное расследование проводится по статье 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
6 октября в СШ № 2 поселка Кушмурун Аулиекольского района произошел конфликт между двумя учениками 10-го и 11-го класса, в ходе которого один школьник нанес другому телесные повреждения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение. Проводятся необходимые следственные действия, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных внутри школы", - проинформировали в пресс-службе ДП Костанайской области.
В ведомстве сообщили, что инцидент был рассмотрен на совете по профилактике правонарушений с участием законных представителей несовершеннолетних, администрации школы и сотрудников ювенальной полиции. В ближайшее время конфликт разберут на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Аулиекольского района.
Кроме того, в рамках досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям сотрудников школы - есть ли в их действиях состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 127-1 КОАП РК (Несообщение о противоправных деяниях, совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних).
Напомним, школьник с переломами челюсти и носа, сотрясением мозга и другими травмами находится в Костанайской областной детской больнице. По словам односельчан, конфликт произошел из-за того, что одиннадцатиклассник вымогал у него деньги.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
В начале июля в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).
10.10.2023, 10:19 19081
Более ста детей пострадали от мошенников в Казахстане с начала года
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно статистическим данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, более ста детей пострадали от действий мошенников в Казахстане с начала года.
В Генпрокуратуре отмечают, что в Казахстане по итогам 9 месяцев 2023 года наблюдается снижение мошенничеств (статья 190 Уголовного кодекса). При этом доля мошенничеств от общего количества зарегистрированных уголовных правонарушений составляет 30%.
В региональном разрезе больше всего мошенничеств зарегистрировано: в Алматы - 6742, Астане - 5358, Карагандинской области - 2590, Шымкенте - 1921, Алматинской - 1836, Актюбинской - 1334, Атырауской -1319, Костанайской - 1311, Павлодарской - 1244, Восточно-Казахстанской - 1243 областях.
В результате мошеннических действий пострадало 34 623 лица, из них: мужчины - 15 603, женщины - 19 020. В том числе: несовершеннолетние - 102, учащиеся школ, гимназий, лицеев, колледжей, вузов - 291, пенсионеры - 1714, инвалиды - 8.
По информации прокуратуры, на 1,5% снизились факты интернет-мошенничества. Всего по стране зарегистрировано 15 616 (15 848) таких уголовных правонарушений.
Мошенничества путем займа денежных средств снижены на 73%, всего зарегистрировано 24 (89) факта.
Снижение наблюдается и по фактам мошенничества с использованием платежных карт, всего зарегистрировано 197 уголовных правонарушений, что меньше на 13,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
В сфере земельных отношений всего зарегистрировано 3 факта, и все в Алматинской области", - отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что мошенник выманил 18 млн тенге у детей в Акмолинской области.
10.10.2023, 08:06 23226
В Астане начальника управления ДЧС осудили за взятку за признание стадиона аварийным
Они приговорены к 5 и 4,5 года лишения свободы
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане вынесен приговор в отношении ряда руководителей государственных органов. Они подозревались в коррупции.
Приговором межрайонного суда по уголовным делам Астаны осуждены за получение взятки (статья 366 УК РК): начальник управления ДЧС Астаны Бейсенканов Б. к 5 годам лишения свободы; руководитель управления строительства Жангасканов А. к 4,5 года лишения свободы; заместитель руководителя департамента внутреннего государственного аудита Айтжанова Г. к штрафу в сумме 60 млн тенге; главный специалист департамента внутреннего государственного аудита Абишева А. к штрафу в сумме 90 млн тенге", - проинформировали в Антикоррупционной службе.
По данным Антикора, "также за злоупотребление должностными полномочиями (статья 361 УК РК) осужден заместитель руководителя управления строительства Астаны Мурзахметов Ж. к 4 годам ограничения свободы".
Отмечается, что указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
По информации ведомства, начальник управления ДЧС подозревался в получении взятки от представителей строительной организации в сумме 5 млн тенге за согласование документации о признании аварийным Центрального стадиона имени Кажымукана Мунайтпасулы.
Заместитель руководителя и главный специалист департамента внутреннего государственного аудита обвинялись в получении взятки от представителей частной компании в сумме 2 млн тенге за положительное заключение по аудиторской проверке.
Руководителю управления строительства Астаны и его заместителю инкриминировано злоупотребление должностными полномочиями. Они склонили строительную компанию к приобретению материальных ценностей на сумму более 21 млн тенге. Руководитель управления строительства также обвинялся в получении взятки в сумме 400 тысяч тенге от руководства ТОО за общее покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договорам госзакупок", - пояснили в Антикоре.
Этим же приговором представители частной строительной компании осуждены к штрафам в общей сумме около 500 млн тенге за дачу взяток всем вышеуказанным должностным лицам.
В соответствии со статьей 41 УК РК при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Как сообщалось ранее, арестован экс-руководитель управления земельных отношений Алматы.
09.10.2023, 15:31 44801
Извращенец, насиловавший собственных детей, получил пожизненный срок в СКО
Осужденный свою вину не признал
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Петропавловск. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области вынесли приговор гражданину Узбекистана, который насиловал собственных детей.
Ранее начальник департамента полиции СКО Айдын Кабдулдинов рассказывал о том, что факт сексуального насилия над ребенком зарегистрировали в районе Жумабаева. Гражданин Узбекистана совершил это в отношении несовершеннолетней дочери в состоянии алкогольного опьянения.
Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме. В суде выяснилось, что подсудимый насиловал двоих своих детей: дочь и сына. Совершал это неоднократно в период с 2020 по конец января 2023 года, сообщает издание "КазИнформ".
Вина подсудимого установлена показаниями потерпевших, законного представителя потерпевших, свидетеля, заключениями экспертиз. Подсудимый и его адвокат не согласились с предъявленным обвинением, просили его оправдать. Суд признал в качестве обстоятельства, отягчающего ответственность и наказание, совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Смягчающих обстоятельств суд не установил. С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории особо тяжких, обстоятельств дела, личности виновного суд пришел к выводу о необходимости назначения максимально строгого наказания. Приговором суда мужчина осужден к пожизненному лишению свободы с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними", - сообщили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам.
Отбывать наказание насильник будет в учреждении чрезвычайной безопасности.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее детский омбудсмен рассказала шокирующие подробности по делу об изнасиловании детей в Алматинской области.
Президент поручил взять на особый контроль случаи буллинга и изнасилований в школах.
09.10.2023, 14:26 45896
Телефонное мошенничество в Казахстане: заблокировано 37 млн звонков с поддельных номеров
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов проинформировал президента Касым-Жомарта Токаева о принимаемых мерах по профилактике преступлений, позволивших существенно снизить количество убийств, хулиганств, краж, разбоев, грабежей и скотокрадства по стране, сообщает Акорда.
Президенту было доложено о работе по обеспечению "нулевой терпимости" к правонарушениям и неотвратимости наказания, а также по защите прав несовершеннолетних и противодействию интернет-мошенничествам.
Как сообщил Ержан Саденов, с начала года заблокировано 37 млн звонков с подменных номеров, выявлено 16 тысяч сайтов с противоправным контентом.
Главе государства была также представлена информация о реализации комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. По словам министра, силами полиции изъято более 31 тонны наркотиков и 79 тонн прекурсоров, ликвидировано 39 нарколабораторий.
Кроме того, президенту сообщили о состоянии дел в уголовно-исполнительной системе и Национальной гвардии.
Саденов отметил повышение уровня безопасности на улицах.
По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.
Напомним, в Актобе мошенники выманили у ребенка 700 тысяч тенге. О действующих от имени Минюста мошенниках предупредили казахстанцев.
В Кокшетау жертвами телефонных мошенников стали три пенсионерки.
09.10.2023, 10:05 45786
Прокуратура выявила начисление премий несуществующим работникам в филиалах КТЖ
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Транспортными прокурорами в филиалах ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" выявлены факты незаконного начисления премий и выплат 742 несуществующим работникам на сумму более 10 млн тенге. Об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Дархан Дүйсембай.
По его словам, в Акмолинском филиале предприятия на протяжении семи лет выплачивались денежные средства пенсионерке после ее смерти. В Караганде руководитель кадрового подразделения путем внесения своих родителей в список пенсионеров-железнодорожников в течение пяти лет обеспечивал им льготы, компенсационные выплаты и премии на сумму более 1 млн тенге", - проинформировал представитель прокуратуры.
По актам прокурорского надзора принимаются меры по возврату незаконно выплаченных сумм, назначены аудиторские проверки.
Начато досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что в СКО чиновники заплатили за несуществующий водопровод 87 млн тенге.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?