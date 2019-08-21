Пять человек пострадали в драке местных жителей с сотрудниками охранного агентства на озере Маралды

Павлодар. 20 августа. Kazakhstan Today - Пять человек пострадали в результате конфликта между сотрудниками охранного агентства и местными жителями на озере Маралды в Павлодарской области, передает Kazakhstan Today.

18 августа 2019 года в 19.10 возле озера Маралды Павлодарского района сотрудниками охранного агентства был задержан 32-летний житель села Маралды, у которого в мотоцикле обнаружено два мешка рачков "артемий салина". Около 19.30 жители села Жылыбулак прибыли на озеро Маралды по вызову задержанного. Впоследствии у сотрудников охранного агентства с прибывшими жителями произошел конфликт, перешедший в драку", - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Сообщение об инциденте поступило в полицию в 21.05. Кроме этого, неустановленными местными жителями была угнана служебная автомашина "ВАЗ-2121", принадлежащая охранному агентству, которая впоследствии была обнаружена в одном километре от озера Маралды.

В ходе нараставшего инцидента сотрудниками охранного агентства в отношении участвовавших в данной драке местных жителей были применены служебные травматические ружья, снаряженные резиновыми пулями. В целях предотвращения дальнейших противоправных действий между конфликтующими сторонами, прибывшими на место сотрудниками СОБР департамента полиции в отношении агрессивно настроенных жителей села, не поддававшихся законным требованиям сотрудников полиции прекратить противоправные действия, полицейскими произведено несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета, после чего участвовавшие в инциденте местные жители покинули место происшествия", - добавили в ведомстве.

Ночью, около 03.20, в областную больницу Павлодара за медицинской помощью с различными травмами обратились пять жителей села Жылыбулак Щербактинского района, которые после оказания первой медицинской помощи были отпущены.

С места происшествия изъято два травматических ружья, принадлежащих сотрудникам охранного агентства и стреляные гильзы.

Полиция начала досудебное расследование по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 389 УК РК (Самоуправство), частью 2 статьи 200 УК РК (Угон транспортного средства), частью 1 статьи 252 УК РК (Превышение полномочий служащими частных охранных служб).

В ходе расследования полицейскими будут выясняться все обстоятельства и причины произошедшего, а также степень вины обеих сторон данного инцидента, резюмировали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в Костанае в ночь с 23 на 24 июня охранник яслей-сада, находящегося по улице Амангельды, вызвал сотрудников пультовой охраны "ГБР - Арыстан". Прибыв на место, охранники увидели, что трое насильников удерживают на территории детского учреждения девушку, которая просит о помощи. При виде сотрудников охраны троица кинулась в разные стороны. Тот, за кем погнался охранник Шынгыс Исахметов, бежал в сторону частного сектора на проспекте Абая. По словам охранника, в первый раз он выстрелил в воздух из "Сайги-410", а затем ранил насильника, вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Превышение полномочий служащими охранных служб".

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