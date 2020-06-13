Пятеро жителей Атырау заживо закопали мужчину

Атырау. 12 июня. Kazakhstan Today - Пятеро жителей Атырау избили и заживо закопали мужчину, передает Kazakhstan Today.

В апреле прошлого года, по подозрению в похищении человека и убийстве были арестованы пятеро жителей города Атырау, сообщает Polisia.kz

По словам старшего следователя по особо важным делам Следственного управления департамента полиции Атырауской области Адилхана Уразбаева, в ходе следствия было установлено, что 28-летняя женщина задумала убить своего бывшего сожителя, с которым у нее периодически случались конфликты. Мужчина был наркозависимым. Сама она занималась незаконным сбытом психотропных препаратов.

Как следует из материалов уголовного дела, сожитель, угрожая ножом, отобрал у женщины удостоверение личности и мобильный телефон, а затем стал требовать, чтобы взамен на свои вещи она снабдила его препаратами. По информации портала, "с этого дня у задержанной возник умысел на похищение и убийство. Женщина позвонила своим четверым знакомым, сообщив о своих намерениях. Жертву они подкараулили на квартире. Мужчину сначала избили, связали, а затем на машине отвезли за город, и закопали живьем".

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, его смерть наступил в результате закрытия дыхательных путей.

Суд признал всех виновными и приговорил к 15 годам лишения свободы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства