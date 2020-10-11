Система Orphus

Работавшая няней в Нур-Султане россиянка обокрала семью

10.10.2020 11179
Нур-Султан. 10 октября. Kazakhstan Today - Сотрудниками столичной полиции задержана 36-летняя гражданка России, подозреваемая в краже, передает Kazakhstan Today.
 

Работая няней у семейной пары, женщина, воспользовавшись их временным отсутствием в квартире, украла золотое кольцо, духи и личные вещи, общей стоимостью 400 тыс. тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено местонахождение подозреваемой. Как выяснилось, совершившая кражу женщина продала украденные вещи и выехала в Алматы, где также устроилась работать в качестве няни в доме", - сообщили в департаменте полиции столицы.

 
Доставленная в столицу гражданка РФ, дала признательные показания. Кроме того, установлено, что она была ранее судима.
 
По данному факту ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража). Выясняется причастность женщины к аналогичным преступлениям, ранее совершенным на территории столицы.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая