Работавшая няней в Нур-Султане россиянка обокрала семью

Нур-Султан. 10 октября. Kazakhstan Today - Сотрудниками столичной полиции задержана 36-летняя гражданка России, подозреваемая в краже, передает Kazakhstan Today.

Работая няней у семейной пары, женщина, воспользовавшись их временным отсутствием в квартире, украла золотое кольцо, духи и личные вещи, общей стоимостью 400 тыс. тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено местонахождение подозреваемой. Как выяснилось, совершившая кражу женщина продала украденные вещи и выехала в Алматы, где также устроилась работать в качестве няни в доме", - сообщили в департаменте полиции столицы.

Доставленная в столицу гражданка РФ, дала признательные показания. Кроме того, установлено, что она была ранее судима.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража). Выясняется причастность женщины к аналогичным преступлениям, ранее совершенным на территории столицы.

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