Ректора Западно-Казахстанского медуниверситета задержал Антикор

Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет

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Алматы. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении А., К., С., обвиняемых в создании и руководстве финансовой пирамидой, сообщает пресс-служба - В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении А., К., С., обвиняемых в создании и руководстве финансовой пирамидой, сообщает пресс-служба суда





Судом установлено, что подсудимые вступив в сговор с иностранцами (в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство), создали интернет-платформу, где будущие вкладчики отслеживали денежные операции.





Клиентов привлекали через рекламу в соцсетях, распространяя брошюрки, проводя онлайн-тренинги, позиционируя свой проект как инвестиционную компанию. Мошенники обещали, что каждый вкладчик будет ежемесячно получать от 5 до 15% от вкладываемой суммы.





В ходе аферы материальный ущерб понесли 13 человек на общую сумму 59 894 237 тенге.





Часть потерпевших заявили об отсутствии материальных претензий к подсудимым, четверо просили суд взыскать материальный ущерб. Подсудимые вину не признали.





Приговором суда А., К., С. признаны виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с удовлетворением гражданских исков потерпевших.





Приговор суда не вступил в законную силу.



