Родные убитого 18-летнего чемпиона мира не согласны с приговором суда

АТЫРАУ. 6 МАЯ - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области вынесен приговор двум бывшим сотрудникам полиции, обвинявшимся в убийстве 18-летнего чемпиона мира по грэпплингу Есенбека Сигуатова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

23-летний Б.М. признан виновным по пунктам 6 и 9 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство, совершенное способом, опасным для жизни других людей, из хулиганских побуждений) и приговорён к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии чрезвычайной безопасности. 26-летний Б. Д. признан виновным по статье 432 (Укрывательство преступления) и приговорён к 3 годам лишения свободы.

Подсудимый Б. М. из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми нормами поведения и выражая явное неуважение к окружающим, грубо нарушая общественный порядок и используя малозначительный повод, произвел в Сигуатова несколько выстрелов из имеющегося у него охотничьего ружья 12-го калибра", - цитирует издание "Ак Жайык" приговор суда.

Кроме того, подсудимые должны возместить моральный ущерб потерпевшей стороне в размере 10 млн тенге.

Родственники погибшего с приговором не согласны.

В судебном процессе Б. Д. проходил как сотрудник полиции, но в приговоре указан как житель Атырау. Как это понимать? Он должен был получить по 432-й статье максимальный срок - 6 лет, а дали только 3. Второй подсудимый тоже должен был получить по максимуму - 20 лет, а дали минимальный по этой статье срок 15 лет. По его словам, он якобы нашёл на улице охотничье ружье, после чего хранил у себя дома почти год. Почему не применили ещё одну статью - "незаконное хранение огнестрельного оружия"? Мы считаем, что убийцы нашего сына получили слишком мягкое наказание, поэтому будем обжаловать приговор", - сказал отец погибшего Токсанбай Оразгали.

По словам сестры подсудимого Б. М., что её брата "подставили", и она не согласна с приговором.

Напомним, в ночь на 9 августа 2020 года в ходе драки между несколькими парнями из сел Дамба и Курмангазы был убит известный атырауский спортсмен , чемпион Азии по грепплингу Есенбек Сигуатов. Спортсмен скончался на месте от огнестрельного ранения в сердце.

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